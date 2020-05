Mario Balotelli komt lockdown moeilijk door: ’Ik at kartonnen dozen’

Balotelli wacht met zijn huidige club Brescia de Italiaanse competitiestart af. Hij hoopt zijn acties snel weer op het veld te kunnen tonen, want in de keuken ligt het talent van ’Super Mario’ naar eigen zeggen duidelijk niet. „Tijdens de eerste dagen at ik gewoon kartonnen dozen en probeerde ik de stenen uit de muur te bijten”, grinnikt de spits in een livegesprek op Instagram met Alessandro Matri . „Ik kan gewoon echt niet koken, maar gelukkig kon ik na enkele dagen eten laten brengen.”

Over de toekomstige prestaties op het veld heeft hij ernstige twijfels. „Als je me nu een pass zou geven, ik zou de bal niet kunnen controleren”, zegt de aanvaller tijdens . „Ik heb niéts kunnen doen.”

Eenzaam

De conditie onderhouden was dan ook een hele opgave voor de gewezen Italiaanse international. „Zonder crosstrainer is het ook onmogelijk om goed te trainen. Ook al was het niet toegestaan, ik heb toch een keer hardgelopen in het park.”

Balotelli geeft toe dat hij de lockdown bovendien erg eenzaam heeft gevoeld. .„Ik werd de voorbije weken gek, want ik stond er helemaal alleen voor. Mijn dochter leeft in Napels, mijn zoon bevindt zich in Zürich, mijn moeder moet door haar leeftijd beschermd worden en mijn broers zijn in quarantaine met hun gezin.”

De Serie A wil het seizoen op zaterdag 13 juni heropstarten. Sinds 4 mei mogen de spelers weer individueel trainen op hun club. Vanaf maandag 18 mei krijgen de clubs ook het fiat van minister van Sport Vincenzo Spadafora om de groepstrainingen te hervatten.