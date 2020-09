Live Nations League: wat doet Oranje tegen Italië?

Frenkie de Jong (l) wordt achterna gezeten door Nicolo Zaniolo. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlands elftal speelt momenteel in de Nations League tegen Italië. Na de 1-0 zege van afgelopen vrijdag op Polen jaagt Oranje onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges opnieuw op een overwinning. Volg de interland in de Johan Cruijff ArenA hieronder via onze live tweets.