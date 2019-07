Sensatie op Wimbledon: Osaka en Zverev al naar huis

De nummer 2 van de wereld, die twee van de laatste drie grandslamtoernooien wist te winnen, werd verrast door Joelia Poetintseva uit Kazachstan. Het werd 7-6(4), 6-2. Vorige maand was Poetintseva, de nummer 39 van de wereld, op het grastoernooi van Birmingham ook al te sterk voor Osaka.

Osaka heeft op Wimbledon nog nooit een aansprekend resultaat geboekt. Vorig jaar verloor ze in de derde ronde van de uiteindelijke winnares Angelique Kerber.

De 21-jarige Osaka won begin dit jaar de Australian Open en schreef eind 2018 ook de US Open op haar naam. Na de Australian Open werd ze de nummer 1 van de wereld, maar die positie stond ze onlangs af aan Ashleigh Barty.

Zverev

Alexander Zverev, in Londen als zesde geplaatst, moest zijn meerdere erkennen in de Tsjech Jiri Vesely: 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.

Vesely stroomde het eindtoernooi in middels de kwalificaties en had dus al drie wedstrijden achter de rug op Wimbledon. Zverev trok de eerste set nog naar zich toe, maar was vervolgens geen partij meer voor Vesely.