FIFA laat KNVB in hemd staan

Oranje is neergestreken in Lyon. In het stadion van Olympique moet het gebeuren tegen Zweden. Ⓒ AFP

LYON - De Oranje Leeuwinnen strijden morgen tegen Zweden niet alleen om een plek in de WK-finale, maar ook om keiharde centen. Als de voetbalvrouwen erin slagen om zondag de wereldtitel te pakken, slepen ze 3,5 miljoen euro in de wacht. Mocht het vanaf nu allemaal verkeerd aflopen, dan wordt alsnog 1,4 miljoen euro verdiend. In de ogen van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB, die in die hoedanigheid verantwoordelijk is voor de vrouwentak, is het echter hoe dan ook te weinig.