Nog één keer VVV-Ajax op kunstgras?

„Het is nog niet honderd procent zeker, maar we hebben het er steeds vaker over om vanaf volgend seizoen op gewoon gras te gaan voetballen”, aldus Valckx.

„Of het de laatste keer is dat VVV-Ajax op kunstgras is gespeeld? Dat weet ik niet. Misschien moeten we nog voor de beker tegen Ajax. In de halve finale zou leuk zijn”, lachte de oud-speler van onder meer PSV en Oranje, die daar serieus aan toevoegde dat een financiële bijdrage vanuit de ECV het besluit vereenvoudigt.

„Een financiële compensatie is voor een kleine club als VVV heel belangrijk, want we kunnen het geld maar één keer uitgeven. De kosten van teruggaan naar gewoon gras zijn een groot deel van onze begroting en we willen ook volgend jaar weer een goede selectie.”

Bekijk hieronder de doelpunten van het VVV-Venlo - Ajax: