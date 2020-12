Ruud Vormer heeft corona en mist duel met Antwerp

Regerend kampioen Club Brugge wacht zondag de uitwedstrijd tegen Antwerp FC. De ploeg van aanvoerder Vormer heeft de minste verliespunten en staat na vijftien duels op 30 punten.

Middenvelder Vormer, aanvaller Schrijvers en keeper Horvath zouden geen symptomen hebben, maar zijn wel onmiddellijk in quarantaine gegaan. Club Brugge werd eerder al getroffen door het coronavirus. Onder anderen keeper Simon Mignolet testte al positief. Club Brugge werd dinsdag uitgeschakeld in de Champions League. Tegen Lazio werd het 2-2. Vormer nam in Rome de 1-1 voor zijn rekening.

Beerschot lijdt bij hekkensluiter Moeskroen opnieuw nederlaag

Beerschot heeft in de Belgische competitie de tweede nederlaag op rij geleden. Het elftal van trainer Hernan Losada ging zaterdag met 3-1 onderuit bij Excelsior Moeskroen, dat dankzij de winst de laatste plaats overdeed aan STVV. Beerschot verloor vorige week al van Eupen (0-1) en raakte toen de koppositie kwijt. Inmiddels staat de club op de derde plaats met 28 punten. Koploper Genk heeft 31 punten.

Jean Onana, Nuno Da Costa en Serge Tabekou maakten de doelpunten voor Excelsior Moeskroen. De Oostenrijker Raphael Holzhauser deed in de 82e minuut pas wat terug namens Beerschot.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Jupiler Pro League