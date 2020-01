Hamilton geeft toe: ’Voelde druk van Bottas 2.0’

Bottas eindigde in 2018 als vijfde in het wereldkampioenschap en dat terwijl zijn ploegmakker Hamilton er met de titel vandoor ging. Daarnaast won de Finse coureur geen enkele Grand Prix en schreef hij tijdens de kwalificatierondes ook niet de snelste raceronde op zijn naam. De Fin kreeg bakken met kritiek over zich heen en Mercedes-fans zagen hem liever vertrekken. Toch hield de Duitse renstal vertrouwen in Bottas en dat betaalde zich aan het begin van het Formule 1-seizoen van 2019 direct uit. Bottas won de openingsrace in Australië met een ruime voorsprong op Hamilton.

„Voor wie het aangaat, f*uck you!”, zei Bottas na zijn zege over de boardradio, waarmee hij zijn gram haalde richting al zijn criticasters. ’Bottas 2.0’ was een feit en dat merkte Hamilton ook op. „Normaal ben ik de eerste races niet op mijn best. Ze zijn ook niet slecht, maar ik voelde wel veel druk van Valtteri 2.0”, zei de wereldkampioen tegen Autosport.com over de eerste races van het seizoen. „Ik moest mijn hoofd erbij houden en rustig blijven. Ik kon niet toelaten dat er druk van buitenaf kwam, maar ik ben ook maar een mens en dan blijft zoiets (de wederopstanding van Bottas, red.) je niet onopgemerkt.”

Uiteindelijk eindige Hamilton bovenaan de rangorde en kroonde hij zich voor de zesde keer tot wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport, met een voor hem persoonlijk record van 413 punten. Bottas eindigde als tweede in het kampioenschap, met 326 punten. Max Verstappen maakte het podium compleet.