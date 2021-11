’Liverpool is verliefd op Arnaut Danjuma’

Danjuma speelt momenteel de pannen van het dak bij Villarreal, waar hij zich opnieuw in de kijker van Oranje speelde. Hij ruilde in 2018 NEC in voor Club Brugge, dat hem al een jaar later voor 16,5 miljoen euro verkocht aan het Engelse Bournemouth. Van daaruit ging hij afgelopen zomer naar Spanje, waar de 24-jarige aanvaller dit seizoen al aan zeven goals en twee assists zit.

En dat legt de Nederlander geen windeieren. „Liverpool is momenteel op zoek naar een aanvallende vleugelspeler”, aldus het Britse Sky Sports. „De club moet het in januari namelijk stellen zonder Mo Salah en Sadio Mané (door de Africa Cup, red.). Maar ze willen ook geen paniekaankopen doen. Als er een kans passeert, dan zullen ze die grijpen. We hebben ons laten vertellen dat Liverpool verliefd is op Danjuma. Villarreal wil echter van geen transfer weten.”