Terugblik GP Brazilië 2018: Verstappen beroofd van zege door achterblijver Ocon

Een tik van achterblijver Esteban Ocon kostte Max Verstappen de overwinning. Ⓒ Hollandse Hoogte

In aanloop naar elke Formule 1-race blikken we terug op de editie van het afgelopen jaar. Na de race in de Verenigde Staten gaan we verder met de Grand Prix van Brazilië, waar Max Verstappen in 2018 een vrijwel zekere zege door een tik van achterblijver Esteban Ocon aan zich voorbij moest laten gaan. De Nederlander werd uiteindelijk op een zure manier tweede.