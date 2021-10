Sport Kort: Norrie wint verrassend masterstoernooi Indian Wells

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Geurts en Visser mogen hopen op finaleplaats bij WK turnen

07.38 uur: Debutante Elze Geurts mag bij de WK turnen in het Japanse Kitakyushu hopen op de toestelfinale op het onderdeel sprong. Na drie van de in totaal tien subdivisies voert Geurts met een gemiddelde van 14.350 punten momenteel het klassement aan op dat toestel.

Met die score blijft ze de voorlopige nummer twee, de Italiaanse Asia D'Amato (13.816), ruim voor. De beste acht turnsters (met een maximum van twee per land) stromen door naar de toestelfinale op sprong, die komende zaterdag plaatsvindt.

Naast Geurts lijkt ook Naomi Visser na een gedegen optreden in de meerkamp op koers voor een finaleplaats. Visser kwam na een wedstrijd zonder grote fouten tot een meerkamptotaal van 52.266 punten en staat daarmee voorlopig op de vijfde plaats in het klassement, dat voorlopig wordt aangevoerd door de Amerikaanse Leanne Wong (55.749). De beste 24 turnsters, met een maximum van twee per land, stromen door naar de meerkampfinale van donderdag.

Vera van Pol, afgelopen zomer actief op de Olympische Spelen, kwam na twee vallen van brug niet verder dan een meerkamptotaal van 48.415 punten en bezet voorlopig de twaalfde plaats in het meerkampklassement.

Sanna Veerman kende bij haar WK-debuut vallen op brug (12.433) en balk (11.566) en komt daardoor niet in de buurt van de finaleplaatsen.

Dinsdagochtend (Nederlandse tijd), als alle tien de subdivisies zijn afgerond, wordt bekend of de Nederlandse turnsters finaleplaatsen hebben behaald.

Woensdagochtend komen de Nederlandse mannen in actie op de WK.

Norrie wint verrassend masterstoernooi Indian Wells

07.30 uur: Cameron Norrie heeft verrassend het grote tennistoernooi van Indian Wells op zijn naam geschreven. De Brit, die de week begon als de nummer 26 van de wereld, was in de finale van het masterstoernooi de Georgiër Nikoloz Basilasjvili (29) met 3-6 6-4 6-1 de baas.

Norrie is de eerste Britse man die het zogenoemde vijfde grandslamtoernooi weet te winnen. Voormalig nummer 1 van de wereld Andy Murray slaagde daar nooit in en in 2004 was Tim Henman de laatste Britse finalist.

„Dit betekent zoveel voor mij, het is mijn grootste titel”, zei Norrie, die naar plek 15 op de wereldranglijst is gestegen. „Ik ben zo blij en ik kan het nu niet eens beschrijven en geloven. Als je me vooraf had verteld dat ik hier zou winnen, dan had ik je nooit geloofd, dus het is waanzinnig.”

Voor de 26-jarige Norrie is het pas de tweede titel uit zijn loopbaan. Eerder dit jaar zegevierde hij ook in het Mexicaanse Los Cabos. Door zijn goede resultaten van dit jaar maakt Norrie nog kans op deelname aan de ATP Finals in Turijn, het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen. Hij staat tiende op de jaarranking Race to Turin, met Rafael Nadal voor zich. Nadal heeft al te kennen gegeven dat hij dit jaar niet meer in actie komt.

Naast Nadal ontbraken ook Novak Djokovic en Roger Federer in Indian Wells, dat eenmalig in het najaar werd gespeeld. Normaal gesproken staat het toernooi in maart op de kalender.

Er staat dit jaar nog één masterstoernooi op het programma; begin november begint het masterstoernooi van Parijs.