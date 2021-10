Sport Kort: Olympische vlam voor Winterspelen Beijing in Olympia ontstoken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympische vlam voor Winterspelen Beijing in Olympia ontstoken

12.50 uur: De olympische vlam voor de Winterspelen van Beijing van volgend jaar is maandag in het Griekse Olympia ontstoken. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat in het bijzijn van slechts enkele genodigden, onder wie Thomas Bach, de Duitse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Vanwege corona is er op Griekse bodem ook geen massale estafettetocht met de fakkel. Die wordt naar Athene getransporteerd en dinsdag in het oud-olympisch stadion van de Griekse hoofdstad, Panathinaiko, overgedragen aan de Chinese organisatoren. Woensdag is er dan een welkomstceremonie in Beijing, waarna de vlam aanvankelijk te bewonderen zal zijn in de Beijing Olympic Tower. Daarna volgt een tournee. Kort voor de Spelen start een estafettetocht, waarover de organisatie zich nog beraadt.

De Winterspelen vinden plaats van 4 tot en met 20 februari.

Rentree veldrijdster Alvarado na gezondheidsproblemen

10.59 uur: Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado start zondag in de vierde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Na drie crossen in de Verenigde Staten keren de crossers terug in Europa, waar het Belgische Zonhoven de plaats van handeling is. Europees kampioene Alvarado stond sinds eind september aan de kant vanwege, zo meldde haar ploeg Alpecin-Fenix, een verstoord bloedbeeld.

„Ceylin voelt zich goed genoeg om weer van start te gaan en dat is natuurlijk mooi nieuws”, zei bondscoach Gerben de Knegt, die maandag zijn selectie bekendmaakte. Daarin ontbreekt Marianne Vos, die twee van de drie Amerikaanse crossen won en het wereldbekerklassement leidt. „Dat Marianne nu even rust zou nemen, wisten we vooraf. We beschikken gelukkig over een brede groep met sterke rensters.”

Golfer McIlroy zegeviert weer eens na teleurstellende tijd

09.50 uur: Rory McIlroy heeft na een teleurstellende periode weer een titel gepakt. De Noord-Ierse golfer (32) was de sterkste op de CJ Cup in Las Vegas.

„De afgelopen maanden probeerde ik om iemand anders te zijn. Ik heb me gerealiseerd dat mezelf zijn genoeg is om dit soort dingen te bewerkstelligen”, zei McIlroy, die recent teleurstelde in de Ryder Cup. „Ik was zwaar teleurgesteld met hoe ik daar speelde. Ik word er emotioneler van als ik daar aan denk, dan wanneer ik denk aan deze titel.”

McIlroy kwam in Las Vegas tot een totaal van 263 slagen (-25) en hield op The Summit Club de Amerikaan Collin Morikawa 1 slag achter zich. Keith Mitchell kwam uit op -22. McIlroy legde de basis voor zijn titel zaterdag, met een ronde van 62. Dat was zijn beste ronde in twee jaar tijd.

Voor McIlroy, die met zijn eindscore van 25 onder par een nieuw toernooirecord vestigde, was het zijn twintigste overwinning op het Amerikaanse PGA Tour, goed voor een slordige 1.515.000 euro.

Spaanse Badosa klopt Azarenka in lange finale Indian Wells

08.16 uur: De Spaanse tennisster Paula Badosa heeft Indian Wells gewonnen. In een finale van 3 uur en 4 minuten was ze met 7-6 (5), 2-6, 7-6 (2) te sterk voor Viktoria Azarenka uit Belarus.

De 23-jarige Badosa maakte haar debuut in het hoofdtoernooi van Indian Wells. Ze is de eerste Spaanse ooit die het zogenoemde vijfde grandslamtoernooi weet te winnen.

Opvallend genoeg pakte tweevoudig winnares Azarenka in de langste finale van het WTA-seizoen negen punten meer: 133 om 124. Badosa toonde zich echter het sterkst op de belangrijke momenten, waaronder de tiebreaks. Ze benutte in de beslissende tiebreak op eigen service haar eerste wedstrijdpunt met een forehandwinner.

„Het was een erg goede wedstrijd en elke set moest ik mijn niveau opkrikken. In de derde set speelde ik echt op mijn best. Dat was ook de enige optie als ik wilde winnen en ik ben er erg trots op”, zei Badosa, die vier speelsters uit de top 20 op rij versloeg.

„Het eerste wat ik deze week heb geleerd, is dat niets onmogelijk is. Als je vecht en hard werkt, kun je iets bereiken. Ik ben door moeilijke momenten gegaan, maar ik heb mijn dromen nooit opgegeven. Dat heeft ertoe geleid dat ik hard ben blijven werken.”

Badosa steeg door het grootste succes uit haar loopbaan naar de dertiende plek op de wereldranglijst.

Het toernooi van Indian Wells was het laatste WTA 1000-toernooi van het seizoen.

Geurts en Visser mogen hopen op finaleplaats bij WK turnen

07.38 uur: Debutante Elze Geurts mag bij de WK turnen in het Japanse Kitakyushu hopen op de toestelfinale op het onderdeel sprong. Na drie van de in totaal tien subdivisies voert Geurts met een gemiddelde van 14.350 punten momenteel het klassement aan op dat toestel.

Met die score blijft ze de voorlopige nummer twee, de Italiaanse Asia D’Amato (13.816), ruim voor. De beste acht turnsters (met een maximum van twee per land) stromen door naar de toestelfinale op sprong, die komende zaterdag plaatsvindt.

Naast Geurts lijkt ook Naomi Visser na een gedegen optreden in de meerkamp op koers voor een finaleplaats. Visser kwam na een wedstrijd zonder grote fouten tot een meerkamptotaal van 52.266 punten en staat daarmee voorlopig op de vijfde plaats in het klassement, dat voorlopig wordt aangevoerd door de Amerikaanse Leanne Wong (55.749). De beste 24 turnsters, met een maximum van twee per land, stromen door naar de meerkampfinale van donderdag.

Vera van Pol, afgelopen zomer actief op de Olympische Spelen, kwam na twee vallen van brug niet verder dan een meerkamptotaal van 48.415 punten en bezet voorlopig de twaalfde plaats in het meerkampklassement.

Sanna Veerman kende bij haar WK-debuut vallen op brug (12.433) en balk (11.566) en komt daardoor niet in de buurt van de finaleplaatsen.

Dinsdagochtend (Nederlandse tijd), als alle tien de subdivisies zijn afgerond, wordt bekend of de Nederlandse turnsters finaleplaatsen hebben behaald.

Woensdagochtend komen de Nederlandse mannen in actie op de WK.

Norrie wint verrassend masterstoernooi Indian Wells

07.30 uur: Cameron Norrie heeft verrassend het grote tennistoernooi van Indian Wells op zijn naam geschreven. De Brit, die de week begon als de nummer 26 van de wereld, was in de finale van het masterstoernooi de Georgiër Nikoloz Basilasjvili (29) met 3-6 6-4 6-1 de baas.

Norrie is de eerste Britse man die het zogenoemde vijfde grandslamtoernooi weet te winnen. Voormalig nummer 1 van de wereld Andy Murray slaagde daar nooit in en in 2004 was Tim Henman de laatste Britse finalist.

„Dit betekent zoveel voor mij, het is mijn grootste titel”, zei Norrie, die naar plek 15 op de wereldranglijst is gestegen. „Ik ben zo blij en ik kan het nu niet eens beschrijven en geloven. Als je me vooraf had verteld dat ik hier zou winnen, dan had ik je nooit geloofd, dus het is waanzinnig.”

Voor de 26-jarige Norrie is het pas de tweede titel uit zijn loopbaan. Eerder dit jaar zegevierde hij ook in het Mexicaanse Los Cabos. Door zijn goede resultaten van dit jaar maakt Norrie nog kans op deelname aan de ATP Finals in Turijn, het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen. Hij staat tiende op de jaarranking Race to Turin, met Rafael Nadal voor zich. Nadal heeft al te kennen gegeven dat hij dit jaar niet meer in actie komt.

Naast Nadal ontbraken ook Novak Djokovic en Roger Federer in Indian Wells, dat eenmalig in het najaar werd gespeeld. Normaal gesproken staat het toernooi in maart op de kalender.

Er staat dit jaar nog één masterstoernooi op het programma; begin november begint het masterstoernooi van Parijs.