Koploper Ajax vergroot voorsprong op PSV

Het duurde even voordat Ajax op gang kwam, maar toen het tempo werd opgeschroefd, kwamen er meer kansen en vielen ook de goals. David Neres opende de score in de 28e minuut, nadat hij de bal knap vrijlegde voor zijn geliefde linkerbeen en daarmee ook de 0-1 binnentrapte.

Tien minuten later vergrootte Nicolas Tagliafico de voorsprong. Hij was het eindstation van een aanval over meerdere schijven. Tussendoor had Virgil Misidjan een goede PEC-kans gekregen, maar sluitpost Maarten Stekelenburg redde bekwaam.

Ajax geloofde het zo’n beetje wel in de tweede helft, ook met het oog op de return tegen Young Boys in de achtste finale van de Europa League. Sébastien Haller had de 0-3 op de schoen, maar hij scoorde niet. Voor de Amsterdammers leek het haast wel een veredelde trainingspartij in Zwolle. De koploper van de Eredivisie kreeg nog de nodige mogelijkheden, maar PEC wist de schade te beperken. Ajax is inmiddels 21 wedstrijden (in alle competities) ongeslagen.

Blind staat voor terugkeer

Daley Blind kan komende week mogelijk met Ajax tegen Young Boys en ADO Den Haag uitkomen. Dat vertelde trainer Ten Hag vlak voor het uitduel bij PEC Zwolle. „Hij is aan de betere hand”, zei de coach. „We moeten het de komende dagen even aankijken.”

Blind liep anderhalve week geleden tijdens het bekerduel met sc Heerenveen een knieblessure op. Hij miste de duels met FC Groningen, Young Boys en PEC Zwolle. Jurriën Timber miste de wedstrijd tegen PEC Zwolle omdat hij ziek is. De rentree van Noussair Mazraoui laat langer op zich wachten. De rechtsback heeft een oogblessure en heeft de training nog niet hervat.

Ajax verdedigt donderdag in Zwitserland tegen Young Boys een voorsprong van 3-0. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de kwartfinale van de Europa League. ADO Den Haag komt komende zondag naar de Johan Cruijff ArenA.