Becker en Doekhi naar Champions League, Schalke 04 verdwijnt uit Bundesliga

Concurrent SC Freiburg, met Oranje-doelman Mark Flekken, ging met 2-1 onderuit bij Eintracht Frankfurt. Union Berlin eindigde daardoor als vierde met 62 punten en Freiburg als vijfde met 59 punten. Kampioen Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig waren al zeker van deelname aan de Champions League.

Surinaams international Becker, die voor Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag speelde, deed de hele wedstrijd mee bij Union. Datzelfde gold voor verdediger Doekhi. Hij kwam in Nederland uit voor Excelsior, Jong Ajax en Vitesse.

Nummer 5 Freiburg gaat naar de Europa League en nummer 6 Bayer Leverkusen naar de Conference League. Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg eindigden als zevende en achtste en lopen deelname aan Europees voetbal mis.

Degradatie Schalke

Schalke 04 is voor de vijfde keer uit de Bundesliga gedegradeerd. De club uit Gelsenkirchen verloor tijdens de laatste speelronde met 4-2 bij RB Leipzig. Schalke eindigde daardoor als zeventiende en voorlaatste. Hekkensluiter Hertha BSC was al gedegradeerd.

De Nederlandse verdediger Sepp van den Berg stond in het basiselftal van Schalke en Thomas Ouwejan viel in de 70e minuut in. Op dat moment was de stand met 2-2 nog in evenwicht. Leipzig stond na 19 minuten al met twee doelpunten verschil voor dankzij Konrad Laimer en Christopher Nkunku.

Schalke knokte zich terug via de Pool Marcin Kaminski, die in de 28e minuut scoorde. Kort na rust werkte Leipzig-aanvoerder Willi Orban de bal in eigen doel. Leipzig, dat vorig weekeinde een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League al veilig had gesteld, trok de wedstrijd in de slotfase alsnog naar zich toe. Yussuf Poulsen zette zijn ploeg in de 82e minuut weer op voorsprong en in blessuretijd maakte Nkunku zijn tweede treffer van de wedstrijd.

VfB Stuttgart speelde met 1-1 gelijk tegen Hoffenheim en moet daardoor de play-offs in om een plaats in de Bundesliga voor komend seizoen af te dwingen. FC Augsburg, met verdediger Jeffrey Gouweleeuw, verloor met 2-0 bij Borussia Mönchengladbach en eindigde op de 'veilige' vijftiende plek.

