Cristiano Ronaldo onderwerp van gesprek na reserverol bij Juventus

Wat daar nog maar eens extra aan bijdraagt, is de Instagram-post die Ronaldo na afloop de wereld inslingerde met de multi-interpreteerbare tekst „tot het einde”. Op de eerste foto is alleen hij te zien met zijn vinger tegen zijn lippen gedrukt, waarmee hij wil zeggen dat de rest beter stil kan zijn. Op de tweede foto zie je selectie van Juventus in de kleedkamer waar het bereiken van de Champions League gevierd wordt, maar Ronaldo is er niet op te zien.

Hoewel de speculaties over een vertrek de voorbije weken al de kop opstaken, stelde trainer Andrea Pirlo na afloop van de 1-4 zege bij Bologna dat er weinig aan de hand is, . „We hebben dit samen besloten. Ronaldo was vermoeid na de bekerfinale van woensdag (2-1 winst tegen Atalanta, red.) en Alvaro Morata is ook een geweldige speler. Ik beschik over een brede selectie met goede spelers.”

Champions League-droom

Ronaldo, wiens contract nog een jaar doorloopt, kwam drie jaar geleden naar Turijn met het doel om Juventus de Champions League te laten winnen. Daar is de Oude Dame sinds zijn komst echter ver van verwijderd gebleven. Tijdens de eerste poging was Ajax in de kwartfinale het eindstation. De twee seizoenen daarop ging het nog minder en waren Olympique Lyon en FC Porto al in de achtste finales te sterk.

Dit seizoen lukte Juventus bovendien niet langer om de nationale competitie te domineren. Na negen titels op een rij moest er dit seizoen pas op de plaats gemaakt worden voor Internazionale. Juventus dreigde lange tijd zelfs buiten de boot te vallen voor Champions League-voetbal, maar wist op het laatste moment de vierde plek toch nog veilig te stellen. Ook werd afgelopen week de Coppa Italia gewonnen.

Ronaldo kende cijfermatig overigens wel een goed seizoen. Met 29 goals werd hij topscorer van de Serie A. Daarmee is hij nu de eerste speler ooit die in minimaal drie van de vijf grote Europese competities (in zijn geval de Premier League, La Liga en de Serie A) topscorer is geweest.

De Ligt

Pirlo gaf overigens geen update over Matthijs de Ligt. De verdediger werd in de rust vervangen door Leonardo Bonucci. Mogelijk werd de Nederlander ook wat rust gegund met het oog op het aanstaande EK. Vanwege de 0-3 ruststand in Bologna was dat een wissel die vrij risicoloos gemaakt kon worden.