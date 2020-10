Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: EK springen en dressuur 2021 in Duitsland

21.54 uur: De Europese kampioenschappen van de olympische disciplines springen en dressuur vinden in 2021 in Duitsland plaats. De internationale federatie FEI maakte met de toewijzing een einde aan de onduidelijkheid over de evenementen, die was ontstaan nu de Olympische Spelen van Tokio in de zomer van 2021 plaatsvinden.

De springruiters zijn van 30 augustus tot 4 september welkom in Riesenbeck, op de terreinen van meervoudig olympisch kampioen Ludger Beerbaum. De wedstrijden in de dressuur worden gehouden in Hagen, van 7 tot 12 september. Dat is in de omgeving van Osnabrück.

Motorsport: Prado wint WK-cross in België, Gajser blijft leider

18.34 uur: De Spaanse motorcoureur Jorge Prado heeft de Grote Prijs van Limburg in de MXGP-klasse gewonnen. Op het circuit van Lommel eindigde de KTM-rijder in de twee manches als tweede en eerste. De Sloveen Tim Gajser kwam als eerste en derde over de finish. Daarmee belandde de Honda-coureur in de eindstand van de GP op de tweede plek.

In de WK-stand blijft Gajser aan de leiding, met 533 punten. De Italiaan Antonio Cairoli (KTM), die als derde eindigde in de GP van Limburg, staat op de tweede plek met 478 punten.

De Nederlanders Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff komen dit seizoen door zware blessures niet meer in actie.

Zondag staat er nog een WK-cross op het programma in Lommel.

Voetbal: Barcelona kondigt loonsverlagingen voor spelers en personeel aan

18.15 uur: Het bestuur van FC Barcelona heeft loonsverlagingen voor spelers, stafleden en personeelsleden aangekondigd. Volgens de clubleiding is een salarisreductie de enige manier om de grote financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Frenkie de Jong was één van de eerste spelers bij Barça die akkoord ging met een lager inkomen. In ruil daarvoor kreeg de oud-Ajacied wel een nieuw contract, tot medio 2026. Zijn vorige verbintenis liep tot de zomer van 2024. Doelman Marc-André ter Stegen en de verdedigers Clément Lenglet en Gerard Piqué stemden eveneens in met een loonsverlaging en kregen daarvoor eveneens een contractverlenging terug.

De geslaagde deal met dit viertal maakte FC Barcelona dinsdagavond bekend na de ruime zege tegen Ferencváros in de Champions League (5-1). De vraag is echter of er snel meer ploeggenoten akkoord zullen gaan met nieuwe arbeidsvoorwaarden. Volgens Spaanse mediaberichten is de bereidheid in de selectie deze keer minder groot om de penningmeester van Barcelona tegemoet te komen.

Tijdens de noodtoestand in Spanje, van maart tot juni, stemden de spelers in met een loonsverlaging van 70 procent. Barcelona leed niettemin in het afgelopen seizoen een recordverlies van 97 miljoen euro. Volgens de clubleiding zal de financiële impact van de pandemie op het huidige boekjaar echter nog aanzienlijk groter zijn. De directie verwacht een omzetdaling van ruim 30 procent. „De loonsverlagingen zijn daarom noodzakelijk om de uitgaven te verminderen”, liet de club van trainer Ronald Koeman weten.

Voetbal: Manchester United meldt verlies van ruim 25 miljoen euro

16.51 uur: Manchester United heeft het vorige voetbalseizoen afgesloten met een nettoverlies van ruim 25 miljoen euro. Volgens de clubleiding is het negatieve resultaat veroorzaakt door de coronacrisis. Daardoor lag onder meer de competitie in de Premier League drie maanden stil. Nadien werd het seizoen in Engeland nog wel uitgespeeld, maar dat gebeurde achter gesloten deuren. Het gemis aan recettes zorgde eveneens voor een flink tekort op de balans.

Door alle beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis liep ManUnited, de nieuwe club van oud-Ajacied Donny van de Beek, vorig seizoen aan inkomsten ruim 77 miljoen euro mis. De omzet viel met 19 procent terug tot circa 563 miljoen euro, het laagste bedrag sinds 2015.

Biljarten: UMB schrapt wereldkampioenschappen biljarten

14.17 uur: De wereldbiljartbond UMB heeft de voor januari in Turkije geplande wereldkampioenschappen driebanden geschrapt.

Het gaat om het wereldkampioenschap individueel voor mannen dat van 6 tot 10 januari op de kalender stond gevolgd door het kampioenschap voor vrouwen. Aansluitend zouden de junioren strijden om de wereldtitel. Bij de mannen zou de Zweed Torbjonr Blomdahl zijn titel verdedigen, terwijl de Nederlandse Therèse Klompenhouwer titelverdediger bij de vrouwen is.

Dit jaar werd de kampioenschappen ook al vanwege de pandemie rond het coronavirus doorgeschoven naar 2021.

Boksen: Nederlander Van der Vorst kandidaat voorzitter boksbond AIBA

13.42 uur: Boris van der Vorst heeft zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden van de internationale boksbond AIBA. Van der Vorst is al jaren voorzitter van de Nederlandse Boks Bond (NBB), die hem in zijn streven ondersteunt. De inwoner van Bunnik heeft vooralsnog drie tegenkandidaten, maar de nationale boksbonden kunnen nog tot 2 november anderen voordragen. De AIBA verkeert in een bestuurlijke en financiële crisis en werd daardoor vorig jaar al geschorst door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Van der Vorst, in het dagelijks leven algemeen directeur van FysioHolland, heeft zijn kandidatuur gelanceerd met een brief aan de nationale boksbonden. Daarin zegt hij te streven naar een „volledige verandering van leiderschap, financieel management en de cultuur binnen onze sport. Om het in bokstermen te zeggen: de AIBA heeft al diverse keren acht tellen gekregen, heeft al vaak in de touwen gehangen en er resteert nog maar één ronde om dat om te draaien en alsnog te winnen.”

Tegenkandidaten zijn Anas Al Otaiba, de voorzitter van de Aziatische boksbond, Suleyman Mikajilov uit Azerbeidzjan en Domingo Solana uit de Dominicaanse Republiek, die nu ere-vicevoorzitter is. De verkiezing zal zijn tijdens het virtuele AIBA-congres op 12 en 13 december.

Wielersport: Battaglin terug naar Bardiani

12:15 uur De Italiaanse wielrenner Enrico Battaglin rijdt vanaf 1 januari weer voor de ploeg Bardiani CSF Faizanè. Bij dat kleinere Italiaanse team reed Battaglin ook al van 2013 tot en met 2015, waarna hij overstapte naar LottoNL-Jumbo.

De afgelopen twee jaar kwam hij uit voor Katoesja en Bahrain-McLaren, waarvoor Battaglin momenteel actief is in de Giro d’Italia. De 30-jarige Italiaan won in 2011 de Coppa Sabatini. Daarna volgden nog drie ritzeges in de Giro: in 2013, 2014 en 2018.

Wielersport: NK veldrijden op één dag, Zaltbommel ook in 2022 gastheer

11:02 uur Wanneer de Nederlandse kampioenschappen veldrijden in januari in Zaltbommel kunnen doorgaan zal dat gebeuren op één dag. Daarom wordt een aantal categorieën geschrapt, terwijl publiek ook niet welkom is. Op die manier hopen wielerbond KNWU en de lokale organisatie te voldoen aan eventueel dan geldende coronamaatregelen. Zaltbommel kreeg daarbij de toezegging dat het de kampioenschappen, hopelijk dan onder betere omstandigheden, ook in 2022 mag organiseren.

Aanvankelijk had de organisatie een geheel ander NK voor ogen: een driedaags evenement met veel toeschouwers langs de kant. „Uiteraard is de vorm waarin wij het NK in januari gaan organiseren geheel niet in lijn met de ambitie en de insteek die wij vooraf nastreefden. De huidige situatie en de ontwikkelingen rondom het coronavirus dwingen ons aan de ’tijdelijke nieuwe werkelijkheid’ aan te passen”, aldus voorzitter Robert Schimmer van de Stichting Cyclocross Zaltbommel.

Voetbal: Britse fans ageren tegen Europese topcompetitie

08:52 uur Een bericht van Sky News dat een aantal Europese topclubs een eigen topcompetitie wil starten heeft met name bij Britse voetbalfans tot negatieve reacties geleid. Volgens de Football Supporters’ Association (FSA) laat het plan zien dat voetbal „de controle verliest over steenrijke clubeigenaars.”

Volgens Sky zijn meer dan twaalf clubs uit de grote voetballanden - Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje - met elkaar in onderhandeling over het vormen van de nieuwe competitie, de ’European Premier League’, die in 2022 zou moeten beginnen. „De laatste berichten laten zien dat het een verzinsel is dat de miljardairs die de clubs bezitten iets geven om de Engelse voetbalpiramide. Het gaat puur om hun hebzucht”, schrijft de FSA, die voetbalfans in Engeland en Wales vertegenwoordigt. „Er is nu actie nodig om de sport waarvan we houden te beschermen.”

Volgens Sky, dat anonieme bronnen citeerde, willen de initiatiefnemers zo’n 5 miljard euro uit de markt halen om de competitie, die de steun zou hebben van wereldvoetbalbond FIFA, op te starten. De Europese voetbalunie UEFA heeft zich bij monde van voorzitter Aleksander Ceferin altijd tegen de vorming van een ’Super League’ uitgesproken.

Honkbal: LA Dodgers winnen eerste duel World Series

07:40 uur De honkballers van Los Angeles Dodgers zijn de World Series goed begonnen. In de finale van de Amerikaanse profcompetitie MLB versloegen de Dodgers Tampa Bay Rays in Arlington met 8-3. De strijd is beslist wanneer een team vier duels heeft gewonnen. Bij LA Dodgers staat de Antilliaanse werper Kenley Jansen onder contract. Hij kwam dinsdag niet in actie.

Voor de Dodgers is het de derde keer in vier jaar dat ze in de World Series staan, maar de laatste titel dateert van 1988. Uitblinker was pitcher Clayton Kershaw die zes innings op de werpheuvel stond. Pas in de vijfde inning kreeg hij een punt tegen na een homerun van Kevin Kiermaier. Maar mede dankzij homeruns van Cody Bellinger en Mookie Betts kwam Tampa nooit in de buurt van de Dodgers. Woensdag volgt het tweede duel.