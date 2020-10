Sport kort: Britse voetbalfans ageren tegen Europese topcompetitie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Britse fans ageren tegen Europese topcompetitie

08:52 uur Een bericht van Sky News dat een aantal Europese topclubs een eigen topcompetitie wil starten heeft met name bij Britse voetbalfans tot negatieve reacties geleid. Volgens de Football Supporters’ Association (FSA) laat het plan zien dat voetbal „de controle verliest over steenrijke clubeigenaars.”

Volgens Sky zijn meer dan twaalf clubs uit de grote voetballanden - Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje - met elkaar in onderhandeling over het vormen van de nieuwe competitie, de ’European Premier League’, die in 2022 zou moeten beginnen. „De laatste berichten laten zien dat het een verzinsel is dat de miljardairs die de clubs bezitten iets geven om de Engelse voetbalpiramide. Het gaat puur om hun hebzucht”, schrijft de FSA, die voetbalfans in Engeland en Wales vertegenwoordigt. „Er is nu actie nodig om de sport waarvan we houden te beschermen.”

Volgens Sky, dat anonieme bronnen citeerde, willen de initiatiefnemers zo’n 5 miljard euro uit de markt halen om de competitie, die de steun zou hebben van wereldvoetbalbond FIFA, op te starten. De Europese voetbalunie UEFA heeft zich bij monde van voorzitter Aleksander Ceferin altijd tegen de vorming van een ’Super League’ uitgesproken.

Honkbal: LA Dodgers winnen eerste duel World Series

07:40 uur De honkballers van Los Angeles Dodgers zijn de World Series goed begonnen. In de finale van de Amerikaanse profcompetitie MLB versloegen de Dodgers Tampa Bay Rays in Arlington met 8-3. De strijd is beslist wanneer een team vier duels heeft gewonnen. Bij LA Dodgers staat de Antilliaanse werper Kenley Jansen onder contract. Hij kwam dinsdag niet in actie.

Voor de Dodgers is het de derde keer in vier jaar dat ze in de World Series staan, maar de laatste titel dateert van 1988. Uitblinker was pitcher Clayton Kershaw die zes innings op de werpheuvel stond. Pas in de vijfde inning kreeg hij een punt tegen na een homerun van Kevin Kiermaier. Maar mede dankzij homeruns van Cody Bellinger en Mookie Betts kwam Tampa nooit in de buurt van de Dodgers. Woensdag volgt het tweede duel.