Barça-trainer ontkent troebele relatie met sterren

Trainer Setién is verder onder druk komen te staan na het teleurstellende gelijkspel van zaterdag tegen het laaggeklasseerde Celta de Vigo (2-2). Barcelona heeft nu twee punten minder dan koploper Real Madrid, met nog zes speelronden te gaan. De kampioen speelt dinsdag alweer tegen Atlético Madrid. De geblesseerde Frenkie de Jong ontbreekt nog. Zonder hem heeft Barcelona al tweemaal gelijkgespeeld.

Tijdens het duel met Celta de Vigo negeerde Lionel Messi instructies van Eder Sarabia, de assistent van Setién. Luis Suurez vertelde na afloop dat het de taak van zijn coach was om eens te onderzoeken waarom Barcelona het in uitwedstrijden zo lastig heeft.

„Je botst weleens met spelers”, zei Setién maandag tijdens een virtuele persconferentie. „Zoals je in het dagelijks leven ook weleens met mensen botst. Alleen dat wordt nu uitvergroot omdat de resultaten slecht zijn. Dat is het circus waarin we leven. Aan mij de taak om iedereen te overtuigen dat we als eenheid verder moeten.”

De 61-jarige Setién werkte nooit bij een topclub, voordat hij in januari van dit jaar de ontslagen Ernesto Valverde opvolgde. „Ik heb er geen probleem mee om te zeggen dat dit niveau nieuw voor me is”, zei hij. „Ik zit in een leerproces. Maar we moeten ons vooral als team blijven gedragen. Soms moet je daarvoor iets persoonlijks opofferen.”

