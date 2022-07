Sport Kort: Alaphilippe de sterkste op Muur van Huy

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

FC Groningen verliest ruim van Werder in geheime oefenwedstrijd

17.30 uur: FC Groningen is hard onderuit gegaan in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De Duitsers wonnen het duel achter gesloten deuren met 6-1.

Op last van de autoriteiten werd aanvankelijk bekendgemaakt dat de wedstrijd, die zou plaatsvinden in Delmenhorst, was afgelast. De Duitsers oefenen later ook nog tegen FC Emmen, maar de autoriteiten wilden de komst van twee supportersgroepen van de Nederlandse clubs verhinderen. Het duel mocht toch op een bijveld van het Weser Stadion zonder publiek doorgaan. Hoewel FC Groningen zei de situatie te betreuren, besloten de clubs de wedstrijd uit sportief oogpunt toch te spelen.

Cyril Ngonge had de ploeg van coach Frank Wormuth in de negende minuut nog op voorsprong gebracht. Daarna namen de Duitsers het initiatief. Marvin Ducksch scoorde twee keer en ook Lee Buchanan was nog trefzeker voor de rust. In de tweede helft scoorde Niclas Füllkrug twee keer en maakte Ducksch zijn derde.

Alaphilippe boekt in Ronde van Wallonië eerste zege sinds rentree

17.26 uur: Julian Alaphilippe heeft de eerste etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam gebracht. De Franse wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl was de sterkste op de Muur van Huy na een etappe vanuit Temploux naar Huy over 174,4 kilometer. Alaphilippe bleef de Spanjaard Alex Aranburu en de Australiër Robert Stannard op de slotklim voor.

Het was voor de Fransman zijn tweede optreden sinds zijn rentree op de fiets na een zware val tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Hij reed eerder alleen het Frans kampioenschap op de weg, waarin hij dertiende werd. Zijn Belgische werkgever besloot hem niet mee te nemen naar de Tour de France.

Voor Alaphilippe was de finish de Muur van Huy bekend terrein. Hij won eerder drie keer de Waalse Pijl, die ook eindigt op de steile klim. De Ronde van Wallonië telt vijf etappes en eindigt woensdag.

Vierde plek Visser in W Series-race in Frankrijk

16.01 uur: Beitske Visser is bij de W Series-race in Frankrijk als vierde geëindigd. De 27-jarige Nederlandse was de race op Circuit Paul Ricard voor het eerst in haar loopbaan vanaf poleposition begonnen.

De Britse Jamie Chadwick, de leidster in het klassement, zegevierde in Le Castellet. Het betekende al haar zevende zege op rij. De Spaanse coureurs Belén García en Nerea Martí werden respectievelijk tweede en derde. Emely de Heus finishte als zestiende.

Het was de vijfde race van het W Series-seizoen.

Pera pakt tweede titel in zeven dagen tijd

15.05 uur: Bernarda Pera heeft in Hamburg in een week tijd haar tweede WTA-titel veroverd. Ze verraste in de Duitse havenstad in de finale de Estse Anett Kontaveit met 6-2 6-4. Kontaveit is de nummer 2 van de wereld en ze was als eerste geplaatst op het graveltoernooi.

Afgelopen zondag was de 27-jarige Pera al de beste in Boedapest. Ze heeft nu twaalf duels op rij gewonnen, inclusief twee kwalificatiewedstrijden in de Hongaarse hoofdstad.

Pera begon de week als de mondiale nummer 81.

Berrettini ten koste van Thiem naar finale tennistoernooi Gstaad

12.43 uur: Matteo Berrettini heeft zich ten koste van Dominic Thiem verzekerd van een plek in de finale van het ATP-toernooi van Gstaad. Het werd 6-1 6-4 voor de als tweede geplaatste Italiaan. Berrettini maakte het al na ruim vijf kwartier af met een korte bal.

De 26-jarige Berrettini kan op het Zwitserse graveltoernooi zijn derde titel van het jaar veroveren. Hij was dit jaar al de beste op de grastoernooien van Stuttgart en Queen’s. De nummer 15 van de wereld gold daardoor als outsider voor de titel op Wimbledon, maar hij trok zich in Londen terug wegens een positieve coronatest.

Berrettini neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Noor Casper Ruud en Albert Ramos Viñolas uit Spanje. Ruud is als eerste geplaatst in de Alpen.

Voor Thiem, die lange tijd uit de roulatie was met een polsblessure, was het zijn eerste halvefinaleplaats sinds begin mei 2021.

Juventus wint bij terugkeer Pogba en debuut Di Maria van Chivas

09.01 uur: Juventus heeft de terugkeer van Paul Pogba en het officieuze debuut van Angel Di Maria opgeluisterd met een zege in een oefenduel op de Mexicaanse club Chivas. In Las Vegas werd het 2-0 voor Juve.

Het was voor de 29-jarige Pogba zijn eerste duel voor Juve sinds 2016, toen hij de Italiaanse topclub verruilde voor Manchester United. Deze zomer keerde de Franse middenvelder terug. De Argentijnse aanvaller Di María mocht net als Pogba beginnen aan het oefenduel. De Argentijn werd transfervrij overgenomen van Paris Saint-Germain.

Marco Da Graca en Mattia Compagnon kwamen tot scoren voor Juventus, dat onlangs afscheid nam van Matthijs de Ligt. De opvolger van De Ligt, Gleison Bremer, kreeg ook speeltijd in Las Vegas.

Volgende week neemt Juventus het in de Verenigde Staten op tegen FC Barcelona.