Rafael Nadal hoopt te kunnen jagen op nummer 23: ’Kans dat ik Wimbledon haal’

„Het is mijn intentie om op Wimbledon mee te doen”, aldus Nadal, die dit jaar al de Australian Open en Roland Garros op zijn naam schreef. „De behandelingen en de laatste trainingsweek zeggen me dat er een kans is dat ik het haal. Maandag reis ik naar Londen, speel een invitatietoernooi in Hurlingham en heb dan nog een week de tijd om in trainingen te zien hoe het gaat.”

Nadal is dankzij zijn zeges op de Australian Open en Roland Garros recordhouder wat aantal gewonnen grandslamtoernooien betreft. De teller staat op 22.