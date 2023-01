Griepgolf Ajax achter de rug, gevelden weer in training

Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Edson Álvarez, Mohammed Kudus en Jurriën Timber waren allemaal present tijdens de training die in de Johan Cruijff Arena werd afgewerkt. Of dit betekent dat zij ook fit zijn voor de wedstrijd van zaterdag tegen FC Twente is niet direct duidelijk.

Bergwijn, Berghuis en Kudus ontbraken al uit tegen NEC (1-1). Alvarez en Timber waren er toen nog wel bij, maar moesten vanwege ziekte het bekerduel met FC Den Bosch (0-2 winst) laten schieten.

Spits Brian Brobbey viel tegen NEC uit met een schouderblessure en ontbrak daardoor ook tegen Den Bosch. Brobbey hervatte woensdag de looptraining. Het is niet duidelijk of hij zaterdag kan spelen. De Italiaan Lorenzo Lucca stond in de spits tegen de club uit de Keuken Kampioen Divisie.