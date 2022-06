Oud-darter Shaun ’Nine Dart Man’ Greatbatch overleden

Zijn bijnaam was daarom Nine Dart Man. In de finale van de Dutch Open 2002 tegen Steve Coote gooide hij de perfecte leg. Op het WK bij de BDO van 2006 stond hij in de halve finale tegen Jelle Klaasen. De Nederlander won uiteindelijk dat toernooi.

Het is niet bekend waaraan Greatbatch is overleden. In 2008 werd bij hem beenmergkanker gediagnosticeerd, maar na een stamceltransplantatie ging het weer goed met hem. Nauwelijks een maand geleden verloor Greatbatch nog zijn moeder Sandra. Zij heeft in het verleden ook op hoog niveau gedart.