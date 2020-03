Na Ajax en Feyenoord ook United en City eensgezind

Zaterdag toonden in Nederland ook Ajax en Feyenoord hun eengsgezindheid, met een grote advertentie in De Telegraaf waarin zij hun steun aan het zorgpersooneel uitspraken.

In antwoord op een initiatief van fans van beide voetbalclubs geven City en United ieder 50.000 pond aan het Trussell Trust, een netwerk van meer dan 1200 voedselbanken.

„We zijn trots op de rol die onze fans spelen bij de hulp aan lokale voedselbanken. We weten dat deze goede doelen waarschijnlijk een grotere belasting zullen ondervinden door de impact van het coronavirus”, meldden de clubs in een gezamenlijke verklaring. „We zijn verheugd dat we samen met de fans hulp kunnen bieden aan de kwetsbare leden van onze City United.”

De donaties helpen voedselbanken onder meer het verlies te compenseren dat ze lijden nu ze geen overgebleven voedingsmiddelen na voetbalwedstrijden ontvangen. De Engelse competitie ligt zeker tot eind april stil.