Trainster Van Hintum bondscoach Duitse beachvolleyballers

11.30 uur: Oud-volleybalster Saskia van Hintum zet haar trainersloopbaan voort in Duitsland. De 52-jarige Vughtse gaat in Hamburg aan de slag als bondscoach van de beachvolleyballers. In de Noord-Duitse stad krijgt ze met name te maken met het koppel Paul Henning en Sven Winter alsmede met de beloftes Sarah Schulz en Anna-Lena Grüne. Dat maakte de Duitse volleybalbond DVV bekend.

Van Hintum was het afgelopen jaar in dienst als talentcoach bij Beachvolleybal Team Nederland, waarvoor ze eerder ook al werkte van 2006 tot en met 2012. Daarna was de 275-voudig international onder meer actief als assistent van Giovanni Guidetti bij de Nederlandse volleybalvrouwen en bij de Duitse nationale ploeg. Ook was ze bondscoach van Zwitserland.

Belgische club Zulte Waregem ontslaat coach Leye

11.13 uur: De Belgische voetbalclub Zulte Waregem heeft coach Mbaye Leye ontslagen vanwege de slechte resultaten. De club staat zeventiende in de competitie en hoopt met de trainerswissel het tij te keren.

De ontslagen coach wordt voor de eerstvolgende wedstrijd, zaterdag bij Standard Luik, vervangen door Frederik D’Hollander. Die krijgt assistentie van Davy De fauw, oud-voetballer van onder meer Sparta, Roda JC en Zulte.

Leye leidde het eerste elftal sinds afgelopen zomer. Onder zijn hoede raakten de West-Vlamingen nooit weg uit de onderste regionen van de ranglijst. De laatste overwinning dateert van bijna twee maanden geleden, bij Anderlecht (2-3). Afgelopen weekend werd thuis met 6-2 verloren van AA Gent.

Leye is al de twaalfde coach in de hoogste Belgische klasse die moet vertrekken dit seizoen. Zo werd in oktober al Danny Buijs ontslagen bij KV Mechelen en stuurde Club Brugge vorige week met Scott Parker de tweede trainer van dit seizoen weg.

Zulte Waregem trok in de winter op huurbasis onder anderen Ruud Vormer aan, maar de voormalig middenvelder van Club Brugge raakte al snel geblesseerd.

Antetokounmpo helpt basketballers Bucks aan vijftigste zege

07.54 uur: Met een hoofdrol voor Giannis Antetokounmpo hebben de basketballers van Milwaukee Bucks hun vijftigste overwinning van het seizoen geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De 28-jarige Griek kwam in de uitwedstrijd tegen Phoenix Suns tot 36 punten, 11 rebounds en 8 assists. Dat droeg bij aan de 116-104-zege in Phoenix, waar de Suns hun derde nederlaag op rij incasseerden.

Milwaukee Bucks is daarmee de eerste ploeg die de grens van vijftig overwinningen (tegen 19 nederlagen) heeft gehaald. Daarmee hebben de Bucks zich ook al verzekerd van deelname aan de play-offs. Dat deed de ploeg voor het zevende seizoen op rij.

Brook Lopez kwam tot 21 punten en 10 rebounds voor Milwaukee, dat van de laatste 23 partijen er 21 won.