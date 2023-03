Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Inter wil dat UEFA onderzoekt waarom fans stadion niet in mochten

21:55 uur Inter heeft aan de UEFA gevraagd te onderzoeken waarom veel Italiaanse fans dinsdag de toegang werd geweigerd tot het stadion van Porto voor de achtste finales van de Champions League. Volgens de club beschikten ze wel over geldige toegangsbewijzen. Het duel eindigde in 0-0, waardoor Inter de kwartfinales bereikte.

Het ging om een groep van ongeveer duizend fans. Vermoedelijk hadden ze kaarten voor een vak waar ook supporters uit Portugal zaten. Ze zouden de gehele eerste helft in een soort van tunnel zijn opgesloten, voordat ze konden vertrekken. "We willen weten wat er is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren", aldus Inter in een verklaring. "Van een fatsoenlijke behandeling van deze mensen was geen sprake. Dit soort taferelen mogen zich nooit meer voordoen."

Bouwmeester tweede plek na goede dag op EK zeilen

20:34 uur Marit Bouwmeester staat na zes races op het EK zeilen in Italië op de tweede plek. Ze moet voor de kust van Andora de Griekse Vasileia Karachaliou voor zich dulden in de Ilca 6-klasse.

Bouwmeester kende een goede dag en werd tweede, vierde en eerste. Karachaliou ging het nog beter af; zij won een race en werd twee keer tweede. Maxime Jonker staat op de zesde plek, terwijl Mirthe Akkerman de nummer 17 is.

De 34-jarige Bouwmeester hoopt in Andora de eerste stap te zetten naar deelname aan de Olympische Spelen in Parijs, die volgend jaar worden gehouden. Ze wil in Frankrijk voor haar vierde olympische medaille gaan.

Bij de mannen leverde Duko Bos flink terrein in. Hij begon de dag als de nummer 2, maar hij staat nu achtste. Bos werd 24e en 23e. Zijn 24e plek is het schrapresultaat. Niels Broekhuizen staat ook in de top 20, hij bezet de vijftiende plek.

Teamsprinters winnen wedstrijd Nations Cup in Caïro

20:30 uur De Nederlandse baanwielrenners hebben in Caïro in een wedstrijd in de Nations League het onderdeel teamsprint gewonnen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale in de Egyptische stad te sterk voor Frankrijk.

De baanwielrenners moesten vorige maand bij de Nations Cup in Jakarta nog genoegen nemen met het zilver op de teamsprint. Het goud ging toen naar regerend wereldkampioen Australië, dat de Nederlanders vorig jaar bij het WK ook al versloeg in een rechtstreekse finale. De Australiërs ontbraken in de Egyptische hoofdstad.

Het Nederlandse trio is de regerend olympisch en Europees kampioen.

Yoeri Havik won in Caïro de zilveren medaille op de afvalrace, achter de Brit William Tidball.

Club Brugge maakt seizoen af met trainer De Mil

19:47 uur Club Brugge maakt het seizoen af met Rik De Mil als hoofdtrainer. Hij was eerder al aangesteld als tijdelijk vervanger van de ontslagen Scott Parker, die maar twaalf duels bij ’Club’ op de bank mocht zitten.

In Belgische media werd ook de eerder dit seizoen bij Ajax weggestuurde Alfred Schreuder genoemd als mogelijke coach van Club Brugge. Hij was vorig seizoen succesvol bij de club.

De 41-jarige De Mil nam het over van de vorige week ontslagen Parker. Hij leidde Club Brugge afgelopen zondag naar een 2-0-zege op Standard.

Sc Heerenveen wil nieuwe trainingslocatie

19:22 uur Sc Heerenveen wil een nieuwe trainingslocatie gaan bouwen. De Friese club onderzoekt samen met de gemeente wat een geschikte nieuwe locatie is voor de trainingsvelden.

Heerenveen traint momenteel op Sportpark Skoatterwâld, een accommodatie die wordt gedeeld met de voetbalsters en vv Heerenveen. „Met het toenemende aantal inwoners in de wijk Skoatterwâld is ook het ledenaantal bij vv Heerenveen meer dan verdubbeld. Hierdoor is de ruimte en het gebruik van Skoatterwâld steeds meer onder druk komen te staan”, aldus de nummer 10 van de Eredivisie, die naar eigen zeggen ruimte wil maken voor de breedtesport.

„De club is momenteel in gesprek met meerdere partijen om de financiering van ons nieuwe complex op zo kort mogelijke termijn te kunnen financieren”, aldus algemeen directeur Cees Roozemond. „Wij willen hier een duurzame accommodatie neerzetten, wat na de renovatie van de kleedkamers in het Abe Lenstra-stadion een volgende stap is in de verdere professionalisering van de faciliteiten bij de club.”

FC Utrecht-speler Booth keert terug bij nationale ploeg VS

18:35 uur Taylor Booth van FC Utrecht is wederom opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. De 21-jarige middenvelder is bezig aan zijn eerste seizoen bij de nummer 7 van de Eredivisie.

In 2021 werd Booth ook al eens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar toen kreeg hij geen speelminuten.

Booth werd afgelopen zomer door FC Utrecht overgenomen van Bayern München. Hij speelde tot op heden achttien duels in de Eredivisie en maakte daarin twee doelpunten.

De Verenigde Staten spelen later deze maand in de Nations League tegen Grenada en El Salvador.

Haller keert na lange absentie terug in nationale ploeg Ivoorkust

17.22 uur: Sébastien Haller keert na maanden afwezigheid terug in het nationale voetbalelftal van Ivoorkust. Bij de 28-jarige aanvaller werd in juli van vorig jaar teelbalkanker geconstateerd. Begin dit jaar maakte hij zijn rentree bij Borussia Dortmund.

Ivoorkust neemt het op 24 maart en 28 maart op tegen de Comoren. De wedstrijden maken deel uit van de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup. De eerstvolgende editie van dat toernooi wordt in Ivoorkust gespeeld.

Oud-Ajacied Haller maakte tot op heden vier doelpunten in vijftien interlands.

Duitse voetbalbond steunt herverkiezing Infantino bij FIFA niet

17.20 uur: De Duitse voetbalbond DFB steunt voorzitter Gianni Infantino niet bij de voorzittersverkiezing donderdag, ook al is de Zwitser de enige kandidaat.

De 52-jarige Zwitser wordt tijdens een congres in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, voor de tweede keer herkozen als baas van de wereldvoetbalbond. De opvolger van Sepp Blatter geniet steun van veruit de meeste van alle 211 aangesloten nationale bonden. De KNVB liet eerder weten de herverkiezing van Infantino te steunen.

Verschillende voetbalbonden uit Europese landen, waaronder Duitsland, zijn echter niet tevreden met enkele recente besluiten van Infantino. „In de afgelopen weken hebben we op meerdere onderwerpen geen of onvoldoende informatie ontvangen van FIFA”, zei DFB-voorzitter Bernd Neuendorf.

Volgens de Duitse voorzitter moet de wereldvoetbalbond meer open en transparant worden in zijn omgang met de nationale bonden. „FIFA moet duidelijk maken hoe en waarom bepaalde besluiten tot stand komen en wie daarbij betrokken was. Dat is recentelijk niet altijd het geval geweest”, meldde Neuendorf

Duitsland wil dat FIFA een fonds opzet om arbeidsmigranten en hun families die betrokken waren bij de bouw van stadions in Qatar te compenseren en wil antwoorden op de vraag waarom een sponsorcontract met Saudi-Arabië wordt overwogen voor het WK voor vrouwen dit jaar.

Eerder hadden de bonden van Noorwegen en Zweden al laten weten dat ze de herverkiezing van Infantino niet actief steunen.

Europarlementariërs vragen UEFA om Wit-Rusland te weren van EK Voetbal

16.16 uur: Niet alleen Rusland maar ook Wit-Rusland mag niet meedoen aan het EK Voetbal, vinden een VVD- en een PvdA-Europarlementariër en meer dan honderd collega’s. Ze dringen er bij de UEFA op aan om de bondgenoot van Rusland, die volgende week zijn eerste kwalificatiewedstrijd speelt, uit te sluiten.

Tot dusver wil UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin er niet aan om Wit-Rusland te weren - ondanks meerdere oproepen daartoe. Maar Ceferin moet zich bedenken, vinden PvdA’er Thijs Reuten en VVD’er Bart Groothuis en andere Europarlementariërs. „Het is toch niet te verdedigen dat Belarus nog gewoon door kan spelen”, stelt Reuten. „Alsof er niks aan de hand is.”

Wit-Ruslan diende als uitvalsbasis voor Rusland bij de invasie van Oekraïne, maar kreeg voor die tijd al EU-sancties opgelegd. Het regime in Minsk zette een presidentsverkiezing naar zijn hand, smoorde protesten daartegen en drukt elke tegenstand met lange gevangenisstraffen of erger de kop in.

De UEFA laat geen wedstrijden meer spelen in Belarus en clubteams mogen niet meer tegen Oekraïense tegenstanders. Maar volgende week zaterdag begint het land wel aan de kwalificatie voor het EK. Het speelt tegen Zwitserland, Roemenië, Israël, Kosovo en Andorra.

Daarmee leent de UEFA zich voor propaganda, stellen de Europarlementariërs. „We mogen niet toestaan dat dictators als Aleksandr Loekasjenko de prachtige voetbalsport misbruiken om hun agressie te normaliseren”, zegt Reuten over de Belarussische president.

Het Nederlandse vrouwenelftal weigerde vorig jaar aanvankelijk een kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland te spelen, maar staakte onder druk van de voetbalbond dat verzet.

FC Groningen zet zondag honden in om vuurwerkstraf te voorkomen

15.45 uur:„FC Groningen gaat zondag rond het thuisduel met sc Heerenveen honden inzetten om vuurwerk op te sporen. De Groningers willen daarmee voorkomen dat een voorwaardelijke straf van de KNVB wordt omgezet in het spelen van een thuiswedstrijd zonder (een deel van het) publiek.

„Club en supporters dienen dat inktzwarte scenario met elkaar te voorkomen”, aldus de nummer 17 van de Eredivisie. „FC Groningen veroordeelt het gedrag van kwaadwillenden en wil alles op alles zetten om te voorkomen dat supporters die op een positieve wijze de ploeg ondersteunen de dupe worden van opgelegde straffen.”

FC Groningen zegt verder druk bezig te zijn met „dadergerichte aanpak om incidenten in de Euroborg in de toekomst uit te bannen.” De club zegt de supporters die hun gezicht (grotendeels) bedekken actief te gaan aanspreken.

FC Groningen - sc Heerenveen begint zondag al om 12.15 uur.

Pidcock mist wielerklassieker Milaan-Sanremo

14.19 uur: De Brit Tom Pidcock heeft moeten afzeggen voor Milaan-Sanremo, de eerste wielerklassieker van dit jaar. De renner van Ineos Grenadiers heeft sinds zijn val in de slotetappe van Tirreno-Adriatico symptomen van een lichte hersenschudding.

Zijn ploeg meldt dat Pidcock voorlopig rust moet houden. „Dit is natuurlijk een teleurstelling voor zowel Tom als het team”, liet ploegleider Rod Ellingworth weten. „We zagen in de Strade Bianche in welke vorm Tom is en we weten dat hij van zins was die vorm mee te nemen naar Milaan-Sanremo. Maar de gezondheid van een renner is onze eerste prioriteit. Hij zal het advies van ons medisch team volgen om zo 100 procent klaar te zijn voor de rest van de klassiekers.”

Pidcock maakte indruk met zijn zege in Strade Bianche na een solo. Ook won de Brit een rit in de Ronde van de Algarve.

Trainster Van Hintum bondscoach Duitse beachvolleyballers

11.30 uur: Oud-volleybalster Saskia van Hintum zet haar trainersloopbaan voort in Duitsland. De 52-jarige Vughtse gaat in Hamburg aan de slag als bondscoach van de beachvolleyballers. In de Noord-Duitse stad krijgt ze met name te maken met het koppel Paul Henning en Sven Winter alsmede met de beloftes Sarah Schulz en Anna-Lena Grüne. Dat maakte de Duitse volleybalbond DVV bekend.

Van Hintum was het afgelopen jaar in dienst als talentcoach bij Beachvolleybal Team Nederland, waarvoor ze eerder ook al werkte van 2006 tot en met 2012. Daarna was de 275-voudig international onder meer actief als assistent van Giovanni Guidetti bij de Nederlandse volleybalvrouwen en bij de Duitse nationale ploeg. Ook was ze bondscoach van Zwitserland.

Belgische club Zulte Waregem ontslaat coach Leye

11.13 uur: De Belgische voetbalclub Zulte Waregem heeft coach Mbaye Leye ontslagen vanwege de slechte resultaten. De club staat zeventiende in de competitie en hoopt met de trainerswissel het tij te keren.

De ontslagen coach wordt voor de eerstvolgende wedstrijd, zaterdag bij Standard Luik, vervangen door Frederik D’Hollander. Die krijgt assistentie van Davy De fauw, oud-voetballer van onder meer Sparta, Roda JC en Zulte.

Leye leidde het eerste elftal sinds afgelopen zomer. Onder zijn hoede raakten de West-Vlamingen nooit weg uit de onderste regionen van de ranglijst. De laatste overwinning dateert van bijna twee maanden geleden, bij Anderlecht (2-3). Afgelopen weekend werd thuis met 6-2 verloren van AA Gent.

Leye is al de twaalfde coach in de hoogste Belgische klasse die moet vertrekken dit seizoen. Zo werd in oktober al Danny Buijs ontslagen bij KV Mechelen en stuurde Club Brugge vorige week met Scott Parker de tweede trainer van dit seizoen weg.

Zulte Waregem trok in de winter op huurbasis onder anderen Ruud Vormer aan, maar de voormalig middenvelder van Club Brugge raakte al snel geblesseerd.

Antetokounmpo helpt basketballers Bucks aan vijftigste zege

07.54 uur: Met een hoofdrol voor Giannis Antetokounmpo hebben de basketballers van Milwaukee Bucks hun vijftigste overwinning van het seizoen geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De 28-jarige Griek kwam in de uitwedstrijd tegen Phoenix Suns tot 36 punten, 11 rebounds en 8 assists. Dat droeg bij aan de 116-104-zege in Phoenix, waar de Suns hun derde nederlaag op rij incasseerden.

Milwaukee Bucks is daarmee de eerste ploeg die de grens van vijftig overwinningen (tegen 19 nederlagen) heeft gehaald. Daarmee hebben de Bucks zich ook al verzekerd van deelname aan de play-offs. Dat deed de ploeg voor het zevende seizoen op rij.

Brook Lopez kwam tot 21 punten en 10 rebounds voor Milwaukee, dat van de laatste 23 partijen er 21 won.