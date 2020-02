Racisme-aanklacht valt Jans zwaar: ’Een enorm misverstand’

,,Ik geloof in de goedheid, maar je bent toch onzeker”, erkent Ron Jans, de in opspraak Cincinnatigeraakte coach van FC Cincinnati. Ⓒ Foto ANP

AMSTERDAM - Voetbalminnend Nederland kon zijn oren en ogen niet geloven, toen het bericht naar buiten kwam dat Ron Jans in de Verenigde Staten in opspraak raakte vanwege ’racisme’. De 61-jarige coach van FC Cincinnati, al decennia bekend als één van de sympathiekste mensen in de voetballerij en een echt mensenmens, bevindt zich ineens in een juridische achtbaan na een aanklacht van de Amerikaanse spelersvakbond. Jans ondervindt aan den lijve dat iets onschuldigs in Nederland, in de VS een enorm item is.