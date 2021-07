Marianne Vos legt het in Giro af tegen Emma Norsgaard

De renster van Movistar was de beste in de massasprint in de rit van 155 kilometer met start en finish in Colico. Ze bleef de Amerikaanse Coryn Rivera en Marianne Vos voor. Anna van der Breggen behield de roze leiderstrui.

Voor Norsgaard, ploeggenote van de niet in de Giro rijdende Annemiek van Vleuten, is het de zesde zege van het seizoen. De Deense eindigde een dag eerder in de vijfde etappe nog als tweede achter Lorena Wiebes.

Bekijk ook: Emotionele Marianne Vos wint in Giro voor Jolien Verschueren

In de rit rondom het Comomeer met enkele kleine klimmetjes gingen de Italiaanse kampioene Elisa Longo-Borghini en Ashleigh Moolman-Pasio, de Zuid-Afrikaanse ploeggenote van Van der Breggen bij SD Worx, in de aanval. Het duo werd teruggepakt met nog 13 kilometer te gaan. Jumbo-Visma van Vos en Team DSM van Rivera zorgden er vervolgens samen met Movistar voor dat het een massasprint werd.

„Het kon niet beter gaan”, zei Norsgaard, „Dit is het resultaat van heel goed teamwerk. Ik ben heel trots op het team en op mezelf.”

In het algemeen klassement houdt Van der Breggen een voorsprong van bijna 3 minuten op ploeggenote Moolman-Pasio. De Giro duurt tot en met zondag.