LIVE Eredivisie: Emmen doorbreekt lange droogte met zege bij Fortuna

Volg de duels hier via onze uitgebreide livewigets.

Fortuna Sittard - FC Emmen

Nadat Julio Velazquez vorige week zijn eerste nederlaag leed als trainer van Fortuna Sittard, hoopt de coach deze zaterdag de draad weer op te pakken. Vanaf 18.45 uur is FC Emmen de tegenstander, en ook de Drenten zullen gebrand zijn op een goed resultaat. De formatie van Dick Lukkien staat voorlaatste, met een punt voorsprong op hekkensluiter FC Volendam.

Excelsior - SC Heerenveen

De Rotterdammers zijn na een prima start van het seizoen de laatste weken wat weggezakt en willen het thuisduel met SC Heerenveen aangrijpen om niet dicht bij de gevarenzone terecht te komen. De bezoekers uit Friesland gingen vorige week in eigen huis onderuit tegen FC Utrecht en weten zich bij een overwinning weer stevig in de subtop. De bal op Woudestein gaat om 21.00 uur rollen.

Programma en uitslagen Eredivisie speelronde 13:

Vrijdag:

SC Cambuur - NEC 0-1

Zaterdag

Vitesse - Sparta Rotterdam 0-4

18.45 uur: Fortuna Sittard - FC Emmen

21.00 uur: Excelsior - SC Heerenveen

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - FC Groningen

14.30 uur: FC Twente - Go Ahead Eagles

14.30 uur: FC Volendam - Feyenoord

16.45 uur: Ajax - PSV

16.45 uur: RKC Waalwijk - AZ

Vitesse - Sparta Rotterdam

Vitesse was jarenlang een vaste klant in de subtop en Sparta dook veelal op in de onderste regionen. Dit seizoenen zijn de rollen omgedraaid. Door een 4-0 zege van nummer zes Sparta in de uitwedstrijd in Arnhem is het gat met nummer vijftien Vitesse inmiddels opgelopen tot twaalf punten.

SC Cambuur - NEC

Vrijdagavond won NEC voor de tweede keer dit seizoen een Eredivisie-wedstrijd. De ploeg die dit seizoen grossiert in gelijke spelen won met 0-1 op bezoek bij SC Cambuur. Lasse Schöne was met een schitterende treffer de grote man bij de Nijmegenaren.