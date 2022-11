LIVE Eredivisie: Feyenoord op voorsprong in Volendam: 2-0

Volg de duels hier via onze uitgebreide livewigets.

FC Volendam - Feyenoord

Feyenoord speelt met Quilindschy Hartman tegen FC Volendam. Trainer Arne Slot heeft de linksback, enkele dagen eerder invaller in het gewonnen Europese duel met Lazio, een plaats in de basis gegeven.

Santiago Giménez, de matchwinner tegen de Italianen, begint op de bank. In de spits krijgt Danilo de voorkeur. In de aanval heeft de Braziliaan gezelschap van onder anderen zijn landgenoot Igor Paixão, die eveneens van het begin speelt.

Feyenoord begint als de nummer 5 van de Eredivisie aan de wedstrijd, met 4 punten achterstand op koploper Ajax.

FC Twente - Go Ahead Ealges

Ajax - PSV

RKC Waalwijk - AZ

FC Utrecht - FC Groningen

Programma en uitslagen

Vrijdag:

SC Cambuur - NEC 0-1

Zaterdag

Vitesse - Sparta Rotterdam 0-4

Fortuna Sittard - FC Emmen 0-1

Excelsior - SC Heerenveen 0-1

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - FC Groningen

14.30 uur: FC Twente - Go Ahead Eagles

14.30 uur: FC Volendam - Feyenoord

16.45 uur: Ajax - PSV

16.45 uur: RKC Waalwijk - AZ

Vitesse - Sparta Rotterdam

Vitesse was jarenlang een vaste klant in de subtop en Sparta dook veelal op in de onderste regionen. Dit seizoenen zijn de rollen omgedraaid. Door een 4-0 zege van nummer zes Sparta in de uitwedstrijd in Arnhem is het gat met nummer vijftien Vitesse inmiddels opgelopen tot twaalf punten.

Excelsior - SC Heerenveen

Veel viel er niet te beleven in Kralingen, al werd er na rust bij beide ploegen een treffer afgekeurd. Een treffer van Milan van Ewijk bleef wel staan, en hij werd met zijn goal dan ook matchwinner.

Fortuna Sittard - FC Emmen

FC Emmen won op bezoek bij Fortuna voor het eerst sinds augustus weer eens een competitiewedstrijd (0-1). Richairo Zivkovic werd matchwinner en dat betekende voor hem het einde van lange droogte. De spits wachtte al ruim twee jaar op een competitietreffer.

SC Cambuur - NEC

Vrijdagavond won NEC voor de tweede keer dit seizoen een Eredivisie-wedstrijd. De ploeg die dit seizoen grossiert in gelijke spelen won met 0-1 op bezoek bij SC Cambuur. Lasse Schöne was met een schitterende treffer de grote man bij de Nijmegenaren.