Programma Eredivisie: de wedstrijden van zaterdag

Premium Voetbal

Stuntend MVV maakt Maastricht weer trots: ’Wat hier gebeurt, is ongekend’

Er is weer meer in Maastricht dan André Rieu. De hoofdstad van Limburg was ook de plek waar het trotse MVV met grote namen als Willy Brokamp, Jo Bonfrère, Bert van Marwijk en Barry Hulshoff voetbalde. Financiële drama’s knalden us MVV’ke in 2000 naar de Eerste Divisie. Met de laagste begroting in he...