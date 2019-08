Grim haalt zoon binnen bij RKC Waalwijk

Maandagochtend maakte de afgelopen seizoen naar de Eredivisie gepromoveerde club bekend dat Mike Grim (22) een contract tot de zomer van 2020 heeft getekend.

„We waren al enige tijd op zoek naar een extra doelman ter versterking van onze selectie”, licht algemeen directeur Frank van Mosselveld toe. „In de persoon van Mike hebben we deze nu gevonden. Mike krijgt in Waalwijk de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en zijn potentie te laten zien.”

Grim junior speelde in de jeugd van AZ, Ajax en stond vervolgens onder de lat bij Almere City FC, maar maakte zijn profdebuut nog niet. De keeper zou dit seizoen eigenlijk aan de slag gaan bij IJsselmeervogels, maar sluit dus aan bij de Eredivisie-club waar zijn vader de hoofdcoach is. In Waalwijk moet hij de strijd aan met Kees Heemskerk en Etienne Vaessen. Met laatstgenoemde onder de lat verloor RKC de seizoensouverture met 3-1 bij VVV-Venlo.

