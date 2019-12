Sport Kort: Denver zet NBA-opmars voort

Basketbal: Denver zet opmars voort in NBA

07.55 uur: Denver Nuggets is in de NBA bezig aan een opmars. De ploeg met sterspeler Nikola Jokic won bij Phoenix Suns (113-111), en dat betekende de zevende overwinning op rij. Denver leidde met dertien punten voorsprong in het derde kwart, maar zag de Suns terugkomen. Bij het begin van het laatste kwart was het 82-81 voor de Nuggets, die met nog ruim vijf minuten op de klok zelfs tegen een achterstand van negen punten aankeken. Met name Jokic en Jamal Murray waren in de slotfase trefzeker, resulterend in een nipte zege.