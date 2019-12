Sport Kort: Volleybalsters ontvangen België en Rusland in Nations League

Volleybalsters ontvangen België en Rusland in Nations League

14.07 De Nederlandse volleybalsters ontvangen volgend jaar mei in de Nations League België, Duitsland en Rusland. Alle drie de ontmoetingen worden gespeeld in Apeldoorn.

Op 19 mei is België de tegenstander, een dag later treft Oranje Duitsland en op 21 mei - Hemelvaartsdag - wacht een krachtmeting met Rusland, de nummer 5 van de wereld.

De zestien deelnemende landen aan de Nations League spelen ieder vijftien poulewedstrijden, verdeeld over vijf driedaagse toernooien. In de Final Six wordt vervolgens gestreden om de medailles.

Begin januari spelen de volleybalsters ook in Apeldoorn, dan in het kader van het olympisch kwalificatietoernooi. Azerbeidzjan (7 januari), Bulgarije (8 januari) en Polen (9 januari) zijn de tegenstanders. De nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de halve finales, die op 11 januari worden gespeeld.

Een dag later is de eindstrijd van het OKT, met als inzet één ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Nikola Jokic in actie namens de Denver Nuggets. Ⓒ USA Today Sports

Basketbal: Denver zet opmars voort in NBA

07.55 uur: Denver Nuggets is in de NBA bezig aan een opmars. De ploeg met sterspeler Nikola Jokic won bij Phoenix Suns (113-111), en dat betekende de zevende overwinning op rij. Denver leidde met dertien punten voorsprong in het derde kwart, maar zag de Suns terugkomen. Bij het begin van het laatste kwart was het 82-81 voor de Nuggets, die met nog ruim vijf minuten op de klok zelfs tegen een achterstand van negen punten aankeken. Met name Jokic en Jamal Murray waren in de slotfase trefzeker, resulterend in een nipte zege.