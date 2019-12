Bizarre ontknoping helpt handbaldames naar halve finales WK

De Oranjevrouwen waren afhankelijk van het groepsduel Noorwegen vs. Duitsland (met de Nederlander Henk Groener aan het roer). Bij winst van een van de landen mocht Nederland zich gaan klaarmaken voor een halve finale-wedstrijd tegen olympisch kampioen Rusland. Bij een (salon)remise zou het over en sluiten zijn voor de equipe van de Franse bondscoach van Oranje, Emmanuel Mayonnade.

Tot aan de pauze ging het zeer gelijk op (17-16), maar na de rust liepen de Noorse dames uit naar 25-20 en werd de marge nooit kleiner dan twee goals. Uiteindelijk won Noorwegen toch met een miniem verschil: 32-29.

Nadat Oranje eerder op de dag een even imponerende als noodzakelijke zege had geboekt op Zuid-Korea (40-33) was de hoop gevestigd op de Servische vrouwen. Als Servië zou winnen van Denemarken, dan kwam Nederland op tweede plek in de poule en ging het naar de laatste vier. Het duel eindigde echter in een gelijkspel: 26-26. Hierdoor was de hoop gevestigd op een zege van of Noorwegen of Duitsland. En zo geschiedde.

Bekijk ook: Nagelbijten handbalsters voor plek in halve finale WK