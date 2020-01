Ihattaren racet naar de top

Ibrahim Afellay en Mohamed Ihattaren (r.) hebben opvallend veel overeenkomsten wat betreft hun levensloop. Ⓒ BSR Agency

DOHA - Aan het einde van de avondtraining in Doha liggen de PSV’ers Ibrahim Afellay (33) en Mohamed Ihattaren (17) gebroederlijk op het gras buikspieroefeningen te doen met fysiotherapeut Egid Kiesouw. Even later scheurt de jongste van de twee middenvelders met een golfkarretje over de Aspire Zone, het perfect geoutilleerde sport- en hotelcomplex waar PSV, Club Brugge en Bayern München deze week zijn neergestreken. Luid toeterend pikt een uitgelaten Ihattaren de ene na de andere ploeggenoot op om ze als taxichauffeur naar ’The Torch’, het markante spelershotel, te brengen.