AZ deelt Ajax nieuwe tik uit

Myron Boadu maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt, waardoor de spanning weer helemaal terug is in de al beslist gewaande competitie. Ajax, dat vorige week al verloor van Willem II, had twee weken terug nog een riante voorsprong van zes punten op de ploeg van succestrainer Arne Slot.

AZ ging donderdag in de Europa League-duel nog met 4-0 af bij Manchester United. Het was vóórafgaand van de wedstrijd in Engeland echter al zeker van overwintering, waardoor de hoop om de koploper in eigen stadion niet écht schade had opgelopen.

Ajax, daarentegen, verloor dinsdag in eigen huis van Valencia, waarna een dik kruis over een vervolg in de Champions League ging. AZ leek zondag lange tijd niet voldoende bij machte om de landskampioen een nieuwe tik uit te delen, maar in de slotfase was het alsnog raak.

Blessures bij Ajax

Ajax begon in het ’openluchttheater’ in Alkmaar, waar voor het eerst sinds het dakdrama op 10 augustus weer werd gevoetbald, in een gekunstelde opstelling.

Trainer Erik ten Hag, die voorafgaand aan de wedstrijd een vurig betoog hield, moest puzzelen vanwege het ontbreken van Daley Blind, Sergiño Dest en Nicolas Tagliafico. Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad ontbraken al langer.

Door de personele problemen hadden Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Razvan Marin en Klaas-Jan Huntelaar een basisplaats.

Gelijk opgaande strijd

Beide ploegen kregen in de openingsfase een kansje. Waar Joel Veltman met een afstanddschot het zijnet vond, had Myron Boadu na een snelle uitbraak te veel tijd nodig om uit te halen. De AZ-spits werd van de bal gezet door Lissandro Martinez.

De grootste mogelijkheid viel aan het einde van de helft te noteren en kwam op het conto van Donny van de Beek. De makkelijk scorende Ajax-middenvelder schoot na een prima kaats van Huntelaar echter voorlangs.

In Alkmaar was vrijwel de hele wedstrijd lang sprake van een gelijk opgaande strijd. Een indraaiende hoekschop van AZ’er Fredrik Midtsjø, die door alles en iedereen werd gemist, was het meest in het oog springende moment van de tweede helft, tot Boadu raak kopte uit een corner. Schuurs zag er daarbij niet goed uit.

Reeksen AZ en Ajax

Door de 1-0 breidden AZ en Ajax beide een indrukwekkende reeks uit. De Alkmaarders zullen daar echter veel blijer mee zijn dan hun provinciegenoten uit Amsterdam.

In aanloop naar de topper met Ajax had de ploeg van Arne Slot al 567 minuten geen tegengoal geincasseerd, daar kwamen zondag dus nog eens 90 minuten bij.

Ten Hag zag zijn ploeg voor het derde duel op een rij niet scoren. Klaas-Jan Huntelaar was de laatste Ajacied die wist te scoren. Dat gebeurde tegen FC Twente, in de zesde minuut van de blessuretijd.

