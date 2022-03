Sport Kort: Polanc wint met Trofeo Laigueglia eerste Italiaanse koers van seizoen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sloveen Polanc wint wielerkoers Trofeo Laigueglia

16:50 uur De Sloveense wielrenner Jan Polanc heeft de Italiaanse koers Trofeo Laigueglia gewonnen. De renner van UAE Team Emirates achterhaalde nog net voor de streep een drietal vluchters en passeerde als eerste de finish. Ook de plaatsen 2 en 3 waren voor renners van UAE: de Spanjaard Juan Ayuso ging zijn Italiaanse ploeggenoot Alessandro Covi net voor. Diens landgenoot Lorenzo Rota had geen antwoord op zoveel ploegenspel en werd vierde.

Met de Trofeo Laigueglia begon traditiegetrouw het Italiaanse wielervoorjaar. Voor de 29-jarige Polanc was het zijn eerste zege van het seizoen, zijn vierde in totaal. In het verleden won hij twee ritten in de Giro d'Italia en werd hij Sloveens kampioen tijdrijden.

De Russische ploeg Gazprom-RusVelo werd op het laatste moment deelname ontzegd. Dat was een gevolg van het besluit van de internationale wielerunie UCI dat teams uit Rusland en Belarus vanwege de situatie in Oekraïne niet meer welkom zijn in koersen.

Judoka Verhagen beëindigt loopbaan

14:43 uur Judoka Sanne Verhagen heeft haar loopbaan per direct beëindigd. De 29-jarige Verhagen vertegenwoordigde Nederland twee keer op de Olympische Spelen.

"Ik heb besloten te stoppen met topsport en me te gaan richten op mijn maatschappelijke carrière. Ik ben dankbaar voor de mooie momenten en ervaringen die topsport me heeft gegeven. Judo is en zal altijd deel uit blijven maken van mijn leven", zei Verhagen, die uitkwam in de klasse tot 57 kilogram.

Afgelopen zomer verloor Verhagen op de Spelen van Tokio in de tweede ronde van Nora Gjakova uit Kosovo. Na afloop liet ze al blijken te twijfelen over het voortzetten van haar loopbaan. "Ik ga nu op vakantie, dan ga ik nadenken en dan zie ik wel waar het schip strandt. Ik heb mijn leven op zijn kop gezet voor de Spelen. Iedere sporter focust zich op één ding en heeft te maken met hoogte- en dieptepunten. Ik denk dat je zoveel leert en meekrijgt, voor mij was het het absoluut waard", liet ze in Japan optekenen.

Acht jaar geleden won Verhagen brons op de WK in het Russische Tsjeljabinsk. De afgelopen jaren bleven grote successen uit.

Tennisbond verlengt aflopende contract Eltingh met twee jaar

12:34 uur De KNLTB heeft het aflopende contract van technisch en commercieel directeur Jacco Eltingh met twee jaar verlengd. De 51-jarige oud-tennisser heeft nu een verbintenis tot medio 2024 bij de tennisbond.

„Mijn job is nog niet klaar bij de KNLTB. Natuurlijk ben ik ook blij met de progressie en successen van zowel jonge talenten als topspelers. Onze ambitie is structureel vier spelers in de top 100 in het enkelspel te hebben. Daar moeten we consequent aan blijven werken”, aldus Eltingh, die sinds 2017 verantwoordelijk is voor de technische zaken bij de KNLTB.

Eltingh is voornamelijk verantwoordelijk voor toptennis, waaronder ook alle nationale selecties zoals het Daviscup- en het Billie Jean King Cupteam. Ook is hij de eindverantwoordelijke voor top-padel, de leraren, de top van het seniorentennis en de nationale rolstoeltennisselectie.

Het Nederlands Daviscup-team komt vrijdag en zaterdag in Den Haag uit tegen Canada, met als inzet een plek op de Daviscup Finals.

Faillissement hoofdsponsor financiële strop voor FC Groningen

12.44 uur: Hoofdsponsor Office Centre van FC Groningen is failliet verklaard. Het acuut wegvallen van de geldschieter betekent een verlies van bijna 1 miljoen euro, meldt de Eredivisieclub.

„Het is een grote strop voor de club”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde. „We hebben lange tijd de hoop gehad dat er nog een regeling zou volgen waarbij we in ieder geval nog een deel van het sponsorgeld tegemoet zouden kunnen zien. Die hoop is met het faillissement vervlogen. Dit betekent een grote financiële scheur in de broek. Bijna een miljoen euro is op onze omzet een substantiële bijdrage.”

Office Centre had in september 2021 al aangekondigd te vertrekken als hoofdsponsor van FC Groningen. Beide partijen hadden voor het hoofdsponsorschap een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van tenminste 18 maanden. „Dit betekende dat de naam van de specialist in kantoorartikelen sowieso vanaf het seizoen 2023-2024 van de voorkant van het groen-witte shirt zou gaan verdwijnen. Dat is nu dus noodgedwongen al veel eerder”, aldus het bericht op de clubsite.

Esther Vergeer en Maurits Hendriks ’rekenen op consequenties voor Rusland’

10.01 uur: Chef de mission Esther Vergeer van de Nederlandse paralympische equipe en technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF rekenen op consequenties voor Rusland en Belarus bij de Paralympics in Beijing, die vrijdag beginnen. De leiders van TeamNL laten dat weten via een tweet vanuit de Chinese hoofdstad.

„Het is afschuwelijk wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne. Onze gedachten zijn bij iedereen die door deze oorlog getroffen wordt”, schrijven ze. „De Paralympische Spelen hier in Beijing bieden de sportwereld een podium om een stem te laten horen. Wij rekenen op consequenties voor Rusland.”

NOC*NSF steunde al de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan sportbonden wereldwijd om geen sporters uit Rusland en Belarus mee te laten doen aan evenementen en ook geen internationale wedstrijden in Rusland of Belarus te organiseren. Die oproep geldt ook voor het Internationaal Paralympisch Comité. Het IPC neemt woensdag een besluit over deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Paralympische Spelen.

Dallas Mavericks bezorgen Los Angeles Lakers derde nederlaag op rij

08.21 uur: De basketballers van Dallas Mavericks hebben Los Angeles Lakers de derde nederlaag op rij bezorgd in de NBA. Het werd in LA, mede dankzij 25 punten van Luka Doncic, 109-104 voor de Mavericks. LeBron James was aan de zijde van de Lakers met 26 punten de topschutter van de avond.

Met nog 7 minuten te spelen keken de bezoekers tegen een 100-94-achterstand aan, maar ze kwamen tot elf opeenvolgende punten. De Lakers hadden juist in 12 minuten een achterstand van 21 punten ongedaan gemaakt.

De Lakers, die voor de zesde keer in zeven duels verloren, werden na afloop toegejuicht vanwege hun mentale weerbaarheid. Twee dagen geleden werden ze na de nederlaag tegen New Orleans Pelicans (123-95) nog uitgefloten.

De Mavericks staan vijfde in de Western Conference, de Lakers glijden steeds verder af en staan nu negende. In 2020 werden de Lakers nog kampioen van de NBA. Vorig jaar ging de titel naar Milwaukee Bucks.