FC Barcelona ontsnapt aan bekerblamage tegen derdeklasser Cornellà

FC Barcelona was gewaarschuwd. In de vorige ronde wist de derdeklasser nog te stunten door met 1-0 te winnen van Atlético Madrid. En woensdagavond werd Real Madrid ook al uitgeschakeld door een derdeklasser. CD Alcoyano was met 2-1 te sterk.

De Catalanen misten in de reguliere speeltijd twee penalty’s. Miralem Pjanić faalde voor rust vanaf de stip. Dembélé deed het zelfde in de tweede helft om het in het eerste deel van de verlenging enigszins goed te maken door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Martin Braithwaite tekende in de slotseconden nog voor de 2-0.

Frenkie de Jong kreeg rust van Koeman en behoorde niet tot de selectie. Ook Lionel Messi was er niet bij wegens een schorsing en en oud-Ajacied Sergiño Dest (lichte blessure) ontbrak ook.