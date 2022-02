Chef de mission Verheijen hoopte op iets meer plakken

„We hebben veel medailles gewonnen en er nog een prachtige gouden vandaag bijgekregen”, aldus Verheijen over de winst van schaatsster Irene Schouten op de massastart. „Aan de andere kant zijn we net niet uitgekomen op de voorspelde achttien of negentien medailles. Qua goud hebben we er misschien eentje meer dan gedacht, maar qua brons hebben we er een of twee laten liggen.”

Verheijen sprak in aanloop naar de Spelen van Beijing de doelstelling uit om „richting de twintig medailles” te winnen. De teller bleef steken op zeventien: acht maal goud, vijf keer zilver en vier keer brons. Bij de vorige Winterspelen in Pyeongchang behaalde TeamNL 20 plakken en in Sotsji (2014) een recordaantal van 24.

Het aantal gouden medailles was wel gelijk in vergelijking met die drie Spelen, telkens acht. „We hebben geen goud laten liggen waar we het hadden moeten halen”, vervolgde Verheijen, die het op weg naar de twintig plakken vooral ’mis’ zag gaan bij het langebaanschaatsen en in het shorttrack bij de mannen. Op de langebaan kwam TeamNL uit op twaalf medailles, vier minder dan in 2018 in Zuid-Korea.

Bij het shorttrack werden, net als bij de vorige Spelen, vier medailles behaald. Maar dat was vooral te danken aan Suzanne Schulting. Verheijen: „Shorttrack is een sport van vallen, opstaan en weer doorgaan. Schulting ging onderuit op de gemengde aflossing, dat was voor ons een kans op medaille. Maar ze pakte het goed op en is daarna uitgegroeid tot ’Koningin van de Spelen’, een van onze twee koninginnen.”

Irene Schouten was met drie keer goud en één maal brons nog net wat succesvoller dan Schulting, die twee keer goud, één keer zilver en één keer brons behaalde. Samen waren de schaatsster en shorttrackster dus goed voor bijna de helft van de medailles van de Oranje-ploeg.

Vijf van de zeventien plakken werden behaald door de mannen bij TeamNL, de overige medailles allemaal door vrouwen.