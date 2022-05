Mark Flekken: ’Natuurlijk is het mooi als Ajax komt aanzetten’

Door Yorick Hokke

Mark Flekken speelde nog geen minuut in de Eredivisie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Mark Flekken is een Nederlander, maar keept al zijn gehele profloopbaan in Duitsland en speelde dus geen minuut in de Eredivisie. Nu hij Oranje-international is, zou hij ook zomaar interessant kunnen worden voor de Nederlandse topclubs Ajax, Feyenoord of PSV. Zeker gezien de personele problemen die de drie clubs afgelopen seizoen onder de lat hadden.