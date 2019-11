Analyse - Het nieuwe Ajax wervelt als het oude

Ajax wervelt maar wint niet in Londen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Wat telt zwaarder: de eerste zeventig minuten of de laatste twintig minuten, de 1-4 voorsprong of de 4-4 bij Chelsea-Ajax? Je vermoedt het laatste, maar wie op Stamford Bridge was, wie zag dat Daley Blind en Joël Veltman te gemakkelijk rood kregen en negen (!) Ajacieden standhielden, moet zich vasthouden aan het geweldige eerste uur van de ploeg van Erik ten Hag.