Weertman: ’Ik ben hier op mijn plek gezet’

Ferry Weertman komt door het gedrang op de 10 kilometer openwaterzwemmen in de Zuid-Koreaanse stad Yeosu niet verder dan de zevende plaats. Ⓒ FOTO EPA

AMSTERDAM - Zijn bestaan als marathonzwemmer speelt zich dagelijks urenlang af in het water, soms tot vervelens toe. Voor iemand die zich tot dinsdag regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen mocht noemen op de tien kilometer, is het soms evenwel goed om met beide benen op de grond te staan. Na zijn eerste optreden van de wereldkampioenschappen in de Zuid-Koreaanse stad Yeosu gebeurde dat niet alleen letterlijk, ook figuurlijk. Opmerkelijk genoeg reageerde Ferry Weertman niet al te teleurgesteld na zijn zevende plaats, goed voor een olympisch startbewijs voor Tokio 2020. „Ik ben hier even goed op mijn plek gezet.”