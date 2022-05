Premium Het beste van De Telegraaf

’Gesprek tussen Frenkie de Jong en Xavi heeft geholpen’ Een 9 voor Memphis Depay, maar ook twijfels in Spanje

Echt van harte ging het wederom niet, maar FC Barcelona boekte zondagavond wel een belangrijke overwinning op Mallorca: 2-1. Die was welkom in Camp Nou in een seizoen waarin geen enkele driepunter vanzelfsprekend is. Basisspeler Memphis Depay, producent van de openingsgoal, wordt geprezen in Spaanse media, maar er wordt ook getwijfeld of de Nederlander wel de aangewezen aanvalsleider is voor de grootmacht.