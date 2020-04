Verstappen blij met wildcard: ’Een uitdaging’

Verstappen komt woensdagochtend uit in de tweede ronde van de zogeheten All-Stars Eseries. De fervente simracer zal rijden in een auto van het Red Bull Holden-team, met een virtuele 5 liter en V8-motor. De kleurstelling van de bolide is precies zoals de RB16, de huidige Formule 1-auto van de Limburger.

„Ik kijk uit naar deze race”, aldus Verstappen. „Het zal een uitdaging worden, want het is geen auto waarin ik vaak heb gereden op de simulator, maar in het echt zijn ze best cool om te zien. In het Formule 1-weekeinde in Melbourne rijden de Supercars ook altijd rond, dus het zal interessant worden om te zien hoe ik het ervan afbreng tegen de reguliere coureurs.”

Red Bull Holden-coureur Shane van Gisbergen, door Verstappen steevast ’Pastor’ genoemd, is de teamgenoot van de Nederlander. Van Gisbergen is blij met de deelname van Verstappen. „Het is geweldig dat een coureur van het kaliber van Max op de grid staat. Hij is snel en kent deze circuits goed, dus ik verwacht dat hij vooraan meerijdt. Net zoals in de Formule 1 is hij agressief en zal hij niet terugdeinzen.”

In de tweede ronde van de online series worden er twee races gereden op het circuit van Silverstone en twee op Circuit de Barcelona-Catalunya.