Hoogland mist WK sprint: ’Geleefd op witte broodjes’

Wielrennen

Van der Poel mentaal op na ’speciaal seizoen’: ’Ik ga zeker niet door tot mijn 40e’

Mathieu van der Poel haalde dinsdag de finish niet van de Giro del Veneto. De reden: materiaalpech op een slecht moment. Maar niet getreurd, de Italiaanse najaarskoers was maar een tussendoortje. „Het was beter dan me vervelen in het hotel”, aldus de Nederlander bij Cyclingnews.