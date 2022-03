Autosportfederatie FIA: Russische coureurs alleen onder neutrale vlag

Wel moeten coureurs uit Rusland en Wit-Rusland meedoen onder een neutrale vlag. Dat was in 2021 overigens al verplicht in de Formule 1 en Formule E, wat officiële wereldkampioenschappen zijn. Dit vanwege een eerdere straf van antidopingagentschap WADA voor Rusland.

De FIA heeft wel geoordeeld dat Russische en Wit-Russische teams voorlopig zijn uitgesloten van deelname, vanwege de Russische inval in Oekraïne. Ook zullen er voorlopig geen wedstrijden worden gehouden in die landen. Zo werd eerder al bekend dat de Formule 1-race in Sotsji is geschrapt en hoogstwaarschijnlijk wordt vervangen door een wedstrijd in het Midden-Oosten.

Mazepin

Nikita Mazepin, coureur bij het Formule 1-team van Haas, reed vorig jaar al onder een neutrale vlag en zou dus door kunnen gaan in de koningsklasse. Of dat gebeurt is nog wel de vraag. Zijn vader Dmitry is met zijn bedrijf de grote geldschieter van de Amerikaanse renstal, dat tijdens de laatste testdag in Barcelona die sponsoruitingen al van de auto verwijderde. Ook heeft Mazepin senior nauwe banden met het Kremlin.

Het Nederlandse autosportteam MP Motorsport heeft komend seizoen drie Russische coureurs op de grid staan, in de Formule 3, Formula Regional en het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Die coureurs kunnen dus gewoon aanblijven.