Belgische Juventus-bedwinger dolblij met shirt van De Ligt: ’Ik moest in mijn arm knijpen’

„Ik heb van shirt geruild met Matthijs de Ligt”, zegt Foulon, die vorige zomer overstapte van Waasland-Beveren naar Benevento. „In de jeugd met Anderlecht kwam ik Matthijs met Ajax regelmatig tegen bij grote toernooien. We kennen elkaar dus wel een beetje”, aldus de Belg, die Adolfo Gaich halverwege de tweede helft de enige goal van de wedstrijd zag maken.

„Cristiano Ronaldo heeft me tijdens de wedstrijd niets toegesnauwd, haha. Maar de spelers van Juventus waren richting het einde van de wedstrijd en na het laatste fluitsignaal natuurlijk niet te genieten. Logisch, want met het oog op de landstitel was dit voor hen natuurlijk een ontzettend belangrijke wedstrijd.”

Foulon werd zelf na 73 minuten gewisseld en kwam tijdens dit Serie A-seizoen al 22 van de 28 wedstrijden in actie voor Benevento. „Na de winst op Juventus heb ik ontzettend veel berichten gekregen en moest ik vanochtend toch wel even in mijn arm knijpen. Winnen van Juventus, dat blijft eigenlijk ongelooflijk.”

Bron: Het Nieuwsblad

