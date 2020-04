Spaanse profs kritisch op coronatest: ’Anderen hebben het meer nodig’

Die maatregel vormt onderdeel van het geleidelijk opstarten van de trainingen voor de clubs uit de twee hoogste profdivisies.

Publieke opinie

De vakbond AFE heeft aan de ministeries van Volksgezondheid en van Sport gevraagd of clubs wel bevoegd zijn om tests uit te voeren. De bond liet ook doorschemeren dat de profvoetballers niet vooraan in de rij willen staan in een land waar andere mensen meer behoefte hebben aan de coronatests. Ze vrezen dat de publieke opinie zich dan tegen hen zal keren. Spanje is met meer dan 22.000 doden zwaar getroffen door het virus.

„De AFE wil erop wijzen dat voetballers duidelijk hebben gemaakt dat andere groepen in de samenleving meer behoefte hebben aan tests en toegang tot medische apparatuur”, verklaarde de bond. „Als arbeiders zullen voetballers doen wat hun clubs vragen, zolang er geen risico’s zijn. Daarom vinden wij het absoluut noodzakelijk dat de overheid duidelijkheid verschaft over testen.”