Barcelona hapert opnieuw ondanks 700e goal Messi

En dus kunnen Lionel Messi & co donderdagavond op een achterstand van vier punten worden gezet, als koploper Real Madrid in eigen huis Getafe verslaat. Na deze midweekse duels staan er in Spanje nog vijf complete speelronden op het programma.

Twee keer op voorsprong

Barça kwam in eigen huis twee keer op voorsprong. Eerst door een eigen treffer van Diego Costa, die een hoekschop van Messi achter zijn doelman Jan Oblak werkte. En na rust mocht Messi van elf meter aanleggen voor de 2-1, nadat Nelson Semedo in het strafschopgebied was aangetikt. De ’Panenka’ waarmee Messi Oblak versloeg, was zijn 700e officiële doelpunt voor Barcelona en Argentinië samen.

Maar voldoende voor drie punten was het niet. Waar Messi één keer een penalty mocht nemen, kreeg Atletico liefst twee strafschoppen van scheidsrechter Alejandro Hernandez. Eerst gleed Arturo Vidal Yannick Carrasco onderuit, en zag Costa zijn inzet gepareerd door Marc-André ter Stegen. Omdat de Duitse doelman echter te snel van zijn lijn was gekomen, kreeg Atletico een herkansing. Niet Costa, maar Saul Niguez benutte het buitenkansje vervolgens wel.

Semedo schlemiel

En nadat Semedo aan het begin van de tweede helft eerst zelf een penalty had verdiend, veroorzaakte hij er ook eentje. Opnieuw was Carrasco degene die neer ging in het Catalaanse penaltygebied, en opnieuw schoot Saul Niguez raak. In het restant van het duel kreeg alleen Vidal nog een goede schietkans op 3-2, maar veel dichter bij de winnende goal kwam Barcelona niet.

Wanneer Real donderdag daadwerkelijk wint van Getafe, wordt een nieuwe landstitel een moeilijk verhaal voor de Catalanen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga