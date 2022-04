Oranjeturnsters voelen zich niet gehoord: ’Er is veel óver ons besloten, niet mét ons’

„Er zijn veel besluiten óver ons genomen, maar niet mét ons. Ik denk dat er heel veel pijn zit in onze ploeg”, zegt Volleman bij de NOS. Zo legde de gymnastiekunie in de zomer van 2020 het topsportprogramma voor de vrouwen tijdelijk stil vanwege de stroom aan beschuldigingen aan het adres van diverse trainers die bij de bond in dienst waren. De voorbereiding op de Olympische Spelen werd voor de turnsters bemoeilijkt omdat hun coaches onderwerp werden van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en niet mee mochten naar Tokio. Het Instituut Sportrechtspraak spreekt zich binnenkort uit in een zaak rond Vincent Wevers, vader en coach van Lieke en Sanne Wevers.

„Heel vaak hebben we individueel en als groep aangegeven dat het anders moest, dat het anders kon. Maar er was een groter belang en dat was groter dan onze groep. Je moet de slachtoffers van de misstanden helpen, maar ook de huidige groep topsporters”, vervolgt Volleman.

Wevers sluit zich daarbij aan. „De directie en het bestuur hebben onvoldoende voor ons gestaan. Ze hebben in ieder geval de topsport niet als prioriteit gesteld. Ik vind dat de topsportgeneratie van nu enorm tekort is gedaan en dat er dromen zijn verwoest.”

"Ik vind dat de topsportgeneratie van nu enorm tekort is gedaan en dat er dromen zijn verwoest"

Visser erkent dat de afgelopen periode moeilijk is geweest. „Turnen blijft mooi, daarom houd je het vol. Maar of het leuk en makkelijk is, is wat anders”, zegt Visser. „Ik denk dat wij als huidige sporters ook gewoon gehoord willen worden.”

Bij de turnbond voltrekt zich ondertussen een leegloop: directeur Marieke van der Plas vertrekt per 1 mei en technisch directeur Mark Meijer stapte eerder al op. Hij wordt vanaf 1 mei vervangen door Jeroen van Leeuwen, die momenteel actief is als directielid en operationeel manager bij PEC Zwolle.

Sinds het vertrek van oud-bondscoach Gerben Wiersma in 2021 is er bovendien nog geen bondscoach. Volgens de turnsters is de huidige situatie ’uitzichtloos’ en leidt het tot veel onzekerheid.

Turnbond KNGU reageerde bij de NOS schriftelijk op de uitspraken van de Oranjeturnsters en zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld. „De noodzakelijke cultuurverandering binnen de gymsport liet geen ruimte voor ’twee schaakborden’.”