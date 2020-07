Mohammed Kudus (19) definitief speler van Ajax

Kudus tekent een contract voor vijf seizoenen en kost de Amsterdammers ruim negen miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen nog iets oplopen. Zodra de Ghanees is gekeurd en de handtekeningen zijn gezet, zal hij via de officiële kanalen van Ajax worden gepresenteerd.

Met de komst van Kudus, die sinds januari 2018 voor de Deense topclub speelt en inmiddels als grootste talent van de Deense Superliga wordt beschouwd, heeft Ajax-trainer Erik ten Hag na Antony zijn tweede aanvallende versterking binnen.

Ajax hoopte Kudus aanvankelijk goedkoper te kunnen aantrekken. Maar door de concurrentie van onder meer Everton, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach kwam om de nek van het product van de Right to Dream Academy in Ghana een prijskaartje van 9 miljoen euro te hangen. Voor Antony (15,75) en Kudus (9) betaalde directeur voetbalzaken nog echter nog altijd veel minder dan Hakim Ziyech opleverde: 44 miljoen.

Nadat Kudus kort na zijn achttiende verjaardag in de hoofdmacht van Nordsjaelland debuteerde, speelde hij nog 56 officiële duels. Daarin scoorde hij veertien keer. Zijn prestaties zorgden ervoor dat ook topclubs uit de Bundesliga en Premier League naar de 1,77 meter lange en uiterst wendbare speler informeerden. Het voordeel van de fysiek beresterke dribbelaar is dat hij in de spits, op de flanken en als nummer tien uit de voeten kan.

Gezien de transferperikelen en de hoge transferwaarde besloot zijn werkgever Nordsjaelland om Kudus tijdens de play-offduels om het kampioenschap buiten de selectie te laten. Op 2 augustus wordt de spits 20. Ajax heeft hem dan al in Amsterdam begroet.